Arranca tren que une Ciudad de México con capital de estado vecino después de 12 años de obras

Compartir en:









La megaobra son 58 kilómetros de vía que unen el occidente de la capital mexicana con la capital del Estado de México —más al oeste— y suponen parte del esfuerzo de los dos gobiernos sucesivos de Morena por ampliar la infraestructura ferroviaria de pasajeros en el país pese a las críticas de algunos proyectos o accidentes como el más reciente del tren interoceánico, donde murieron 14 personas, que sigue en investigación.

El tren interurbano, llamado El Insurgente, cruza el barrio de Santa Fe —con una importante zona financiera y también áreas muy pobres—, montañas pertenecientes a dos parques nacionales y que son la frontera natural entre Ciudad de México y el Estado de México y finalmente une importantes suburbios de Toluca con el centro de esta ciudad de un millón de habitantes.

El trayecto completo durará en torno a una hora, casi lo mismo que el viaje en autobús, pero evitará la congestiones de tráfico habituales en esa vía de entrada a la capital y será en torno a un dólar más barato (del equivalente a unos 6 dólares pasará a unos 5) que el actual transporte público.

El proyecto comenzó en 2014 con el entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), exgobernador del Estado de México y quien se vio inmerso en diversos escándalos de corrupción, que también anunció la construcción del tren México-Querétaro, una importante ciudad 200 kilómetros al norte de la capital. Ahora también se está construyendo esa ruta y la que une la capital con el aeropuerto del norte de la ciudad Felipe Ángeles.

Según un informe de 2018 del Instituto Mexicano para la Competitividad —un centro de investigación independiente— para ese año el proyecto ya enfrentaba un sobrecosto del 27%, problemas con los derechos de vías y denuncias medioambientales.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el lunes en su conferencia de prensa matutina que todo el proyecto fue complejo porque hubo problemas con la empresa con la que se licitó la obra al principio y numerosos gastos “extraordinarios” que no estaban incluidos en el proyecto original. Según explicó la mandataria, se acabaron utilizando 11 empresas para que el tren se fuera terminando por tramos.

El primer tramo, que no llegaba hasta la capital, fue inaugurado por López Obrador en septiembre de 2023 y ha sido utilizado, según el gobierno, por una media de 22.000 pasajeros diarios. FUENTE: AP