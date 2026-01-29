Arqueros goleadores han creado momentos icónicos, desde Chilavert hasta el drama de Benfica

En otras ocasiones, puede ser el resultado de una confusión desastrosa. Uno para la colección de bloopers.

No sucede a menudo, pero cuando los arqueros anotan, suele ser memorable por razones correctas o incorrectas.

El cabezazo de Anatoliy Trubin en el octavo minuto del tiempo de descuento para Benfica contra el Real Madrid el miércoles produjo uno de los momentos más dramáticos en la historia de la Liga de Campeones. No solo Trubin selló una victoria 4-2 sobre los 15 veces campeones de Europa, sino que también aseguró que su equipo se quedara con el último puesto para los repechajes por la diferencia de goles.

“No me di cuenta de lo que necesitábamos. Pero luego vi a todos diciéndome que subiera. También vi al entrenador, así que subí, entré en el área y no sé. No sé qué decir. Fue un momento loco”, relató el portero ucraniano.

No es de extrañar que José Mourinho, el técnico de Benfica, celebrara con tanta euforia. El dos veces ganador de la Liga de Campeones ha logrado casi todo en una carrera llena de trofeos, pero esto era un territorio nuevo.

Con una ventaja de 3-2 en el tiempo de descuento, el club portugués necesitaba otro gol para avanzar a los repechajes.

“Recuerdo haber ganado o perdido en el último minuto, me había pasado varias veces antes, pero en esta situación donde estamos ganando, no es suficiente. Tienes que cambiar las cosas y arriesgarte”, dijo Mourinho.

Fue un riesgo que ciertamente valió la pena y hay una larga historia de porteros causando estragos en el área contraria.

Chilavert, el paraguayo experto en penales

Los porteros goleadores no tienen que aguardar por el caos, simplemente enviados para los momentos de agonía.

El internacional paraguayo José Luis Chilavert fue prolífico y una vez anotó un hat trick para el equipo argentino Vélez Sarsfield al convertir tres penales.

Chilavert, quien también ejecutaba tiros libres, anotó 67 goles en su carrera, según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, Fue el único portero en anotar un hat trick y es el arquero con más goles en el fútbol internacional con ocho tantos para Paraguay.

Sin embargo, la IFFHS dice que el brasileño Rogerio Ceni es el portero con más goles de todos los tiempos. Según el Guinness World Records, Ceni anotó 129 goles en su carrera.

El colombiano René Higuita, famoso por sus llamadas atajadas de escorpión y por driblar el balón fuera de su área, fue otro portero conocido por anotar de tiros libres y penales.

Momento icónico en el fútbol inglés

Mientras que el gol de Trubin fue en la competencia de élite del fútbol de clubes europeo, el portero Jimmy Glass obtuvo un estatus icónico entre los hinchas de Carlisle con su esfuerzo de último minuto que salvó al equipo de entonces cuarta división de caer fuera de la Liga de Fútbol Inglesa.

Fue en 1999 cuando el arquero remató de volea el gol para la victorisa en el tiempo de descuento contra Plymouth para asegurar la salvación de Carlisle, un momento que fue apodado como “The Great Escape”.

“Nada más la cabeza baja y le pegué. Pensé que iba a lanzarla por encima del travesaño, pero no podía fallar desde esa distancia”, contó.

Lo raro y lo maravilloso

Acostumbrados a lanzar el balón lejos desde los saques de meta, los porteros han sido responsables de algunos de los goles más sorprendentes de larga distancia, pero a veces puede requerir un viento a favor, literalmente, o un error embarazoso de su contraparte.

El estadio de Stoke es conocido como uno de los más ventosos en el fútbol inglés y eso ciertamente pareció ayudar al portero Asmir Begovic en 2013 cuando anotó cuando apenas transcurridos 13 segundos contra Southampton.

Entró en el Libro Guinness de los Récords por el gol más largo de todos los tiempos, con su esfuerzo medido en 91,9metros. Pero no llegó sin un poco de ayuda del portero rival Artur Boruc, quien fue sorprendido y quedó avergonzado cuando el balón rebotó sobre él.

“Es una sensación genial, pero fue un incidente afortunado. Me siento un poco mal por Boruc”, dijo Begovic.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP