americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Arozarena lanza diatriba vulgar contra Cal Raleigh tras desaire en saludo del Clásico

HOUSTON (AP) — Randy Arozarena tuvo palabras vulgares para su compañero de Seattle Cal Raleigh después de que lo dejara con la mano extendida en el Clásico Mundial de béisbol.

Randy Arozarena de México esquiva un lanzamiento durante el cuarto inning del juego contra Esatdos Unidos en el Clásico Mundial, el lunes 9 de marzo de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)
Randy Arozarena de México esquiva un lanzamiento durante el cuarto inning del juego contra Esatdos Unidos en el Clásico Mundial, el lunes 9 de marzo de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis) AP

Arozarena, el jardinero dos veces All-Star, arremetió contra Raleigh después de que el receptor de Estados Unidos no aceptara un apretón de manos antes de un turno al bate en la victoria de los estadounidenses por 5-3 sobre México la noche del lunes.

Al hablar en español con el periodista mexicano Luis Gilbert, Arozarena afirmó que Raleigh “primero que dé gracias a Dios que tiene buenos papás, bien educados", y contó que recientemente los abrazó durante un saludo amistoso en el hotel del equipo.

Luego usó jerga obscena cubana y mexicana para insultar a Raleigh antes de pasar al inglés y decir que Raleigh podía meterse su “good to see you” por el trasero. Arozarena nació en Cuba, pero desertó a México para perseguir una carrera en las Grandes Ligas.

Arozarena se había agachado para saludar a Raleigh, que estaba en cuclillas como receptor en el plato, y Raleigh se negó a devolverle la mano. Raleigh pareció decirle algo a Arozarena durante el intercambio en el plato que pudo haber provocado al astro mexicano.

Arozarena pareció estar visiblemente molesto con Raleigh, aunque no estaba del todo claro si solo se estaba divirtiendo a costa de sus compañeros. Ambos han sido compañeros desde que Arozarena fue traspasado de Tampa Bay a Seattle durante la temporada de 2024.

Aaron Judge conectó un jonrón de dos carreras y Roman Anthony añadió un batazo de tres carreras en un gran tercer inning para conducir a Estados Unidos a la victoria. Estados Unidos quedó con marca de 3-0 y se medirá con Italia (2-0) el martes por la noche, con la intención de asegurar un lugar en los cuartos de final en Houston este fin de semana.

Jarren Duran pegó dos jonrones por México (2-1), que enfrentará a Italia el miércoles por la noche en el último juego del Grupo B.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Esta imagen tomada de un video por la televisora estatal iraní muestra a Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado líder supremo de Irán, que ha sido nombrado nuevo gobernante de la República Islámica, según anunciaron las autoridades el lunes 9 de marzo de 2026. (TV estatal iraní via AP)

Irán nombra sucesor al hijo del exlíder supremo mientras la guerra dispara el precio del petróleo

Destacados del día

Escándalo: hermana de jefa de GAESA vive en Florida y aparece vinculada a negocios de REAL STATE

Escándalo: hermana de jefa de GAESA vive en Florida y aparece vinculada a negocios de REAL STATE

Jorge Perugorría culpa a Trump por la crisis en Cuba tras más de 60 años de dictadura comunista

Jorge Perugorría culpa a Trump por la crisis en Cuba tras más de 60 años de dictadura comunista

Estudiantes desafían al régimen con protesta en la escalinata de la Universidad de La Habana

Estudiantes desafían al régimen con protesta en la escalinata de la Universidad de La Habana

Arrestan a cubano de MIAMI a sospechoso de robar casi 1 mil galones de diésel con camioneta modificada

Arrestan a cubano de MIAMI a sospechoso de robar casi 1 mil galones de diésel con camioneta modificada

Vocero del régimen cubano acusa a EE.UU. de provocar el descontento social en la isla

Vocero del régimen cubano acusa a EE.UU. de provocar el descontento social en la isla

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter