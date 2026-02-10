americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Arne Slot reduce sus expectativas para el Liverpool esta temporada

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — La temporada de Liverpool ha estado lejos de ser perfecta. Ahora, el técnioc Arne Slot aseguró que el resto de la campaña tendrá que ser casi impecable si el campeón defensor de la Liga Premier quiere asegurar la clasificación para la Liga de Campeones.

El técnico de Liverpool Arne Slot conversa con un árbitro en el partido contra Manchester City en la Liga Premier, el domingo 8 de febrero de 2026, en Liverpool. (AP Foto/Jon Super)
El técnico de Liverpool Arne Slot conversa con un árbitro en el partido contra Manchester City en la Liga Premier, el domingo 8 de febrero de 2026, en Liverpool. (AP Foto/Jon Super) AP

Slot se concentra en terminar entre los cuatro primeros cuando restan 13 fechas por disputar, lo que dice mucho sobre la defensa del título cada vez más comprometida.

La dramática derrota del domingo por 2-1 ante el Manchester City fue el octavo revés de los de Merseyside en la liga inglesa esta temporada, descolgados a 17 puntos del líder Arsenal.

Liverpool todavía sigue en carrera en la Liga de Campeones y en la Copa FA, por lo que aún hay mucho por lo que jugar. Pero al menos en la Premier, Slot, quien ganó el título en su temporada de debut el año pasado, ha tenido que bajar sus expectativas.

Antes del partido del miércoles en Sunderland, Slot dijo que su equipo tenía que estar "cerca de la perfección" para asegurar un lugar en la próxima edición Liga de Campeones.

Los cuatro primeros lugares se clasifican para el máximo torneo de Europa. Es probable que Inglaterra reciba un quinto lugar debido al desempeño de los equipos ingleses en Europa esta temporada.

Liverpool se ubican sexto, a cinco puntos del cuarto Manchester United y a cuatro del quinto Chelsea.

"Así que para cerrar la brecha de cuatro o cinco puntos hacia el tercero, cuarto o quinto significa que tienes que ganar mucho", dijo Slot el martes. “Y eso no es lo que hemos hecho mucho esta temporada, por lo que eso tiene que mejorar y tenemos que acercarnos a la perfección”.

“Si no vamos a la Liga de Campeones, definitivamente no ha sido una temporada aceptable”, puntualizó.

Liverpool ha ganado uno de sus últimos siete partidos de la Premier y Slot dijo que ha sido la temporada más desafiante que ha tenido como entrenador.

"Los jugadores no están acostumbrados a perder mucho o a tener muchos empates. Yo tampoco estoy acostumbrado a eso", dijo. “Siempre es más desafiante después de perder un partido de fútbol volver a motivarlos que después de una victoria (y) decirles que no fuimos tan buenos como podrían pensar que fueron”.

“Así que, sí, esta temporada ha sido más desafiante para mí también, pero también sacas cosas buenas de ello, por extraño que pueda sonar, porque también miro cuánto estamos mejorando”, agregó.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

Destacados del día

Rusia alerta por globo de vigilancia de EEUU cerca de Cuba mientras crece la presión militar y política sobre la isla

Rusia alerta por globo de vigilancia de EEUU cerca de Cuba mientras crece la presión militar y política sobre la isla

Vuelo desde Rusia a Cuba es cancelado a última hora: el régimen admite que no hay Jet Fuel para aviones
VIDEO

Vuelo desde Rusia a Cuba es cancelado a última hora: el régimen admite que no hay Jet Fuel para aviones

Air France reestructura vuelos a Cuba por escasez crítica de combustible y agrava el aislamiento aéreo de la isla

Air France reestructura vuelos a Cuba por escasez crítica de combustible y agrava el aislamiento aéreo de la isla

Air Canada, WestJet y Air Transat suspenden vuelos a Cuba por falta de combustible de avión y crisis energética

Air Canada, WestJet y Air Transat suspenden vuelos a Cuba por falta de combustible de avión y crisis energética

Aviones de Air Canada en el Aeropuerto Internacional de Vancouver en Richmond, Columbia Británica, el 18 de agosto del 2025. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

Air Canada suspende vuelos a Cuba por escasez de combustible

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter