Fiscalía pide cuatro años de prisión para Raphy Pina

Entre sus planteamientos, destacaron que “las circunstancias agravantes del caso de Pina Nieves requieren una variación al alza”, debido a que fue una persona convicta al momento en que fue acusado en este caso y que “claramente falló en disuadir más criminalidad”.

Los fiscales se refirieron al caso de 2016 en el que Pina Nieves se declaró culpable por cargos de fraude bancario.

En ese sentido, los fiscales señalaron que, a sabiendas de que no podía poseer armas por la convicción anterior, “no solamente poseyó dos armas de fuego y 500 municiones, sino que poseía un arma automática que no tenía derecho a tener aun cuando no fuera un convicto”.

También alegaron que Pina Nieves falló en deshacerse de las balas que tenía antes de perder la licencia tras declararse culpable en el primer caso.

De igual manera, resaltó que Pina Nieves fue grabado en una llamada telefónica indicando que tenía las armas. En ese sentido, el Ministerio Público enfatizó que en esa conversación aludió a “rifles” en plural: “Tengo todo tipo de cosas ahí dentro... pistolas, rifles, balas”.

Aunque los agentes no encontraron rifles al allanar la casa propiedad de Pina Nieves en Caguas, si ocuparon dos pistolas, una de las cuales estaba modificada para disparar de forma automática.

