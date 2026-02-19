americateve

Armada mexicana intercepta en el Pacífico un semisumergible con casi cuatro toneladas de cocaína

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Armada mexicana interceptó en aguas del Pacífico un semisumergible con casi cuatro toneladas de cocaína, informaron el jueves las autoridades federales.

La incautación se produjo dos días después de que las fuerzas militares estadounidenses atacaran en el Pacífico oriental y el Caribe a tres embarcaciones señaladas de traficar drogas. La operación dejó 11 muertos en uno de los días más letales de la campaña contra el narcotráfico impulsada en los últimos meses por el gobierno de Donald Trump, quien también ha pedido a México “hacer más” para enfrentar a los cárteles.

El semisumergible, con tres personas a bordo y aproximadamente 179 bultos, fue interceptado por una embarcación de la Armada mexicana a más de 250 millas náuticas (463 kilómetros) al sur del puerto de Manzanillo, en el estado norteño de Colima, dijo en un comunicado el Gabinete de Seguridad federal.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, indicó en su cuenta de X que en la operación se aseguraron aproximadamente cuatro toneladas de cocaína y agregó que en la última semana se han incautado cerca de 10 toneladas de drogas en actividades marítimas.

Las autoridades mexicanas señalaron que para este decomiso en el Pacífico contaron con la colaboración de información de inteligencia del Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta (JIATF SOUTH, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

México asegura que ha incrementado en los últimos meses las incautaciones de droga, así como las detenciones y los envíos de presuntos narcotraficantes a Estados Unidos en un esfuerzo por mostrar mayores resultados en el combate al narcotráfico ante las presiones de Trump.

García Harfuch admitió la semana pasada que las fuerzas militares y policiales mexicanas habían decomisado en los últimos meses más de 327 toneladas de drogas, incluyendo más de cuatro millones de pastillas de fentanilo y 51 toneladas de cocaína.

El mes pasado las autoridades mexicanas enviaron a Estados Unidos 37 reos requeridos por sus presuntos vínculos con organizaciones de narcotraficantes, tal como se hizo en agosto pasado con otros 26 detenidos.

En febrero de 2025 México realizó un primer traslado 29 capos entre quienes estaba Rafael Caro Quintero, al que Estados Unidos busca procesar por varios cargos, entre ellos orquestar la muerte de un agente de la agencia antidrogas estadounidense DEA ocurrido en 1985.

FUENTE: AP

