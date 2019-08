Arlo Guthrie canta en el lugar de Woodstock

BETHEL, Nueva York, EE.UU. (AP) — Peregrinos con camisetas teñidas y veteranos del festival de Woodstock con el cabello cano convergieron en el sitio que marcó a una generación para celebrar el 50 aniversario del festival con Arlo Guthrie quien regresó para cantar, claro, "The Times They Are a-Changin'".