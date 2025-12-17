Aristócrata británico vinculado a Churchill acusado de asfixiar a alguien

Charles James Spencer-Churchill, de 70 años, fue citado a comparecer el jueves en el Tribunal de Magistrados de Oxford por tres cargos de estrangulamiento intencional no fatal entre noviembre de 2022 y mayo de 2024, informó la Policía del Valle del Támesis.

El duque, quien es un pariente lejano del ex primer ministro Winston Churchill y de la princesa Diana, ha luchado contra la adicción a las drogas en el pasado y fue desheredado por su padre.

Antes de que su padre falleciera en 2014, era el marqués de Blandford y también conocido como Jamie Blandford.

Su padre, el 11º duque de Marlborough, acudió a los tribunales en 1994 para evitar que su hijo obtuviera Blenheim Palace, una hacienda de 300 años de antigüedad, lugar de nacimiento de Churchill y ahora un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO popular entre los turistas.

"Creo que hay ovejas negras en cada familia y no hay nada nuevo en eso", dijo su padre fuera del tribunal en ese momento. "Hemos tenido algunos buenos y algunos malos".

El lema de la familia es "fiel aunque desafortunado" y el duque ha culpado a su privilegio por sus problemas.

Es primo hermano en tercer grado de Churchill y está relacionado lejanamente con la fallecida Diana a través de la línea Spencer.

Blenheim Palace, que es propiedad y está gestionado por la Fundación del Patrimonio de Blenheim Palace, fue el sitio de un robo de un inodoro de oro, una obra de arte satírica, valorada en 4,7 millones de libras (6,2 millones de dólares) en 2019.

