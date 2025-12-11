americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ariel Holan no continuará como técnico de Rosario Central

BUENOS AIRES (AP) — Rosario Central anunció el jueves que Ariel Holan no continuará como su entrenador, en una decisión sorpresiva por la alta cosecha de puntos que había sumado el Canalla en la temporada para clasificarse a la próxima Copa Libertadores.

ARCHIVO - Ángel Di María, de Rosario Central, conduce el balón durante un partido ante Lanús en Buenos Aires, el 19 de julio de 2025 (AP Foto/Gustavo Garello, archivo).
ARCHIVO - Ángel Di María, de Rosario Central, conduce el balón durante un partido ante Lanús en Buenos Aires, el 19 de julio de 2025 (AP Foto/Gustavo Garello, archivo). AP

“Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año”, informó el club rosarino en sus redes sociales.

El entrenador de 65 años, con pasado en Independiente, Universidad Católica, Santos de Brasil y León de México, entre otros, había asumido en Central a fines de 2024. Bajo su mando, fue el equipo que más puntos sumó en la temporada actual (66), pero quedó eliminado en instancias decisivas de los torneos Clausura y Apertura.

Cuando parecía todo encaminado para que Holan continuara en Central en 2026, con la Copa Libertadores como principal objetivo, las negociaciones por su renovación tuvieron un final abrupto, sin que trascendieran las razones.

“Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre”, lo despidió el club rosarino.

El equipo que tiene al campeón mundial Ángel Di María como principal figura deberá buscar nuevo entrenador de cara a la pretemporada que comenzará en los primeros días de enero.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Destacados del día

Cuba legaliza el dólar puertas adentro: nuevo sistema estatal de divisas abre paso a una dolarización parcial del país

Cuba legaliza el dólar puertas adentro: nuevo sistema estatal de divisas abre paso a una dolarización parcial del país

EEUU publica imágenes del mayor operativo de incautación petrolera frente a Venezuela: confiscan buque iraní vinculado al financiamiento terrorista

EEUU publica imágenes del mayor operativo de incautación petrolera frente a Venezuela: confiscan buque iraní vinculado al financiamiento terrorista

María Corina Machado reaparece en Oslo tras un año en la clandestinidad y desata ovación frente al Grand Hotel

María Corina Machado reaparece en Oslo tras un año en la clandestinidad y desata ovación frente al Grand Hotel

Conmoción en el exilio: Hallan sin vida a joven cubana desaparecida en Illinois y arrestan a presunto asesino

Conmoción en el exilio: Hallan sin vida a joven cubana desaparecida en Illinois y arrestan a presunto asesino

ARCHIVO - El portaaviones USS Dwight D. Eisenhower y otros buques de guerra cruzan el Estrecho de Ormuz hacia el Golfo Pérsico el domingo 26 de noviembre de 2023. (Técnico de Información de Segunda Clase Ruskin Naval/U.S. Navy vía AP, archivo)

Trump anuncia incautación de buque petrolero frente a Venezuela: el buque iba rumbo a Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter