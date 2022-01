Arians apelará multa de la NFL por golpear casco de jugador

Associated Press

Los Bucs recibirán a los Rams de Los Ángeles en la ronda divisional de la NFC el domingo.

“La voy a apelar”, dijo el miércoles Arians acerca de la sanción. “No tiene nada que ver con el juego, por lo que estamos bien”.

El día después del incidente, Arians dijo que no sentía que hubiera hecho algo malo.

“No, ya he visto suficientes estupideces. No puedes dar tirones a jugadores encimados” dijo el entrenador de 69 años. “Acabábamos de tener una jugada grande, gran posición de campo, y él estaba tratando de mover a los jugadores y yo lo quería alejar de ahí para que no le marcaran un castigo”.