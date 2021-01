Conocida presentadora de Argentina trajo a su mamá a vacunarse a Miami mientras miles esperan aún por la vacuna

El plan de vacunación gratuito iniciado a mediados de diciembre en la Florida está atrayendo a turistas de América Latina, Canadá e incluso de otros estados del país, y aunque muchos desconocían que esto estaba sucediendo, un vídeo publicado en las redes sociales por Yanina Latorre, una reconocida presentadora argentina, causó conmoción cuando esta informó a sus seguidores que viajaría de vacaciones a Miami y vacunaría a su madre.

Latorre también documentó el momento en que su madre recibió la vacuna.

Esta situación ha despertado indignación entre quienes, siendo residentes y formando parte de la población prioritaria para la vacunación, aún no han podido obtener una cita.

Este martes, el gobernador Ron Desantis informó que el Departamento de Salud de Florida ha recibido llamadas de todas partes del mundo para solicitar vacunas, sin embargo, las dosis están limitadas a los residentes.

“Hay literalmente gente de todo el mundo, de todo el país llamando para ver si pueden vacunarse. Si no estuviéramos recibiendo las inyecciones en los brazos, la gente no estaría tratando de venir a Florida. Y no estamos haciendo turismo”.

El estado sí suministrará vacunas contra el coronavirus a los norteños que se mudan a Florida durante temporadas.

“Ellos no son considerados turistas porque pasan tiempo considerable durante el invierno. Tal es el caso de los canadienses”.

Los expertos en salud ven con preocupación que muchos residentes de más de 65 años están quedando actualmente fuera del proceso de vacunación.

Para mayor información puede acceder a la página web www.floridahealthcovid19.gov.