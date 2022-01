Argentina: no se ve luz al final del túnel en negociación con el FMI

Corría febrero de 2020, y el presidente argentino, Alberto Fernández, comparó la negociación de la deuda externa con el juego de póquer. "No es cierto que no tengamos un plan. Lo que es cierto es que no lo revelamos porque estamos en negociaciones. Y contarlo revelaría las cartas. Jugamos al póquer y no contamos", señaló durante un viaje a Francia. En agosto, el gobierno argentino anunció la reestructuración del 99% de la deuda de $68 mil millones en manos de tenedores de bonos privados.