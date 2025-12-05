americateve

Argentina vuelve al mercado de capitales con un bono en dólares para pagar deuda sin usar reservas

BUENOS AIRES (AP) — El gobierno de Javier Milei anunció el viernes que Argentina volverá al mercado de capitales con la emisión de un bono nacional en dólares con vencimiento en 2029 para saldar una parte del vencimiento de la deuda de enero sin hacer uso de las reservas.

El presidente argentino Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, su hermana Karina Milei, festejan durante la ceremonia de jura de los nuevos legisladores de su partido en el Congreso, en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd)
El presidente argentino Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, su hermana Karina Milei, festejan durante la ceremonia de jura de los nuevos legisladores de su partido en el Congreso, en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd) AP

“Estamos volviendo al mercado con un bono a cuatro años, a noviembre de 2029, con un cupón (tasa de interés) del 6,5% (anual)... es un dato importantísimo", dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, en una entrevista con el canal A24.

Se trata de la primera colocación de deuda en moneda extranjera en el mercado de capitales desde 2018.

Milei, un ultraliberal que gobierna desde fines de 2023, celebró en X con una imagen en la que se lo ve agarrando por un hombro a Caputo, al que describió como “el mejor de todos los tiempos”.

Caputo indicó que con la emisión la próxima semana de este instrumento —que estará regido por la ley local— el país sudamericano pagará una parte del vencimiento de deuda por unos 4.200 millones de dólares que enfrentará el próximo 9 de enero. “La idea es pagar sin que bajen las reservas” del Banco Central, acotó el ministro.

El Fondo Monetario Internacional había insistido la víspera en la necesidad de que las reservas del Banco Central de Argentina se fortalezcan. El FMI alcanzó en abril un acuerdo con el país para un paquete de rescate de 20.000 millones de dólares que contempla una serie de metas macroeconómicas, entre ellas que las reservas estén a fines de año en unos 5.000 millones de dólares.

Las reservas brutas informadas por el Banco Central rondan los 41.883 millones de dólares, aunque ese número no refleja la disponibilidad real de divisas para afrontar vencimientos de deuda, sostener el tipo de cambio y sortear inestabilidades financieras. Economistas privados advierten que las netas son negativas.

Julie Kozack, directora de comunicación del FMI, dijo que “las políticas monetarias y de divisas deberán apoyar una vía más ambiciosa de acumulación de reservas para construir colchones adecuados en Argentina. Esto ayudará a afrontar mejor los shocks”. La funcionaria precisó que “se siguen logrando avances sustanciales en el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica en Argentina”, a pesar de algunos episodios ocasionales de volatilidad.

Caputo explicó que “típicamente los países renuevan la deuda" y como Argentina no tiene crédito, la ha tenido que pagar, por lo que "es importante acceder de nuevo a los mercados, porque al poder refinanciar los vencimientos de deuda cada dólar que compre el Banco Central ahora sí los puede acumular”.

Caputo señaló que la emisión del bono es bajo legislación local, que no requiere la aprobación del Congreso, como sería el caso si se hiciese bajo normativa internacional, según estipula una ley aprobada por la administración anterior.

El ministro subrayó luego en X que esta operación pretende “dar un primer paso en la nueva estrategia de refinanciar los vencimientos de capital en moneda extranjera con el sector privado sin afectar las reservas netas”.

FUENTE: AP

