Argentina: Se pospone indagatoria a Tapia por supuestas irregularidades en la AFA

El juez federal Diego Amarante trasladó para el 12 de marzo la citación a declarar de Tapia luego de que el titular de la entidad rectora del fútbol campeón del mundo cambió su equipo de abogados y éstos solicitaron más plazo para informarse de la investigación, según informó a The Associated Press un funcionario judicial conocedor de la causa que no se identificó porque no tiene autorización para hablar públicamente del asunto.

La causa en la que Tapia es sospechoso de la retención indebida de aportes sociales por la suma de 19.000 millones de pesos (13 millones de dólares) en 2024 y 2025 es la más comprometedora que enfrenta entre las múltiples investigaciones abiertas por su patrimonio y el manejo financiero de la AFA (las siglas de la federación).

La denuncia fue impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Esta es la primera citación para Tapia en medio de varias investigaciones judiciales, en su mayoría impulsadas por el gobierno ultraliberal del presidente Javier Milei, quien mantiene un enfrentamiento de larga data con el máximo dirigente del fútbol argentino.

También deberán presentarse a declarar en los próximos días en el marco de la causa varios directivos de la AFA, entre ellos el tesorero Pablo Toviggino, el secretario general Cristian Malaspina, el director general Gustavo Lorenzo y el expresidente de Racing Club, Víctor Blanco.

Están acusados de apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social, que contempla penas de hasta seis 6 años de prisión y sobre ellos pesa una prohibición de salir del país.

La AFA afirmó en un comunicado que “no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA...el pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento”.

El avance de la investigación provocó un fuerte rechazo desde la entidad que derivó en un paro de actividades para todas las actividades del fútbol desde este jueves hasta el domingo.

La AFA sostiene que es víctima de una persecución por parte del gobierno y defiende la gestión de Tapia iniciada en 2017, durante la cual la selección de Lionel Messi logró coronarse en el Mundial de Qatar 2022 y en las ediciones de 2021 y 2024 de la Copa América.

Apenas asumió en 2023, Milei buscó por decreto imponer las sociedades anónimas deportivas. Pero la AFA, que defiende el actual modelo de clubes como asociaciones sin fines de lucro, logró frenar la resolución ejecutiva en la justicia.

