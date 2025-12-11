americateve

Argentina reporta inflación 2,5% en noviembre; tercer mes consecutivo de aceleración

BUENOS AIRES (AP) — Argentina registró en noviembre un repunte de la inflación por tercer mes consecutivo con una variación de 2,5%, impulsada por aumentos de alimentos, combustibles y tarifas de servicios públicos.

Junto con el índice de precios mensual, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reportó el jueves que la inflación acumulada en los 11 primeros meses del año fue de 27,9% y que la interanual —respecto de noviembre de 2024— fue de 31,4%.

La política anti-inflacionaria del presidente ultraliberal Javier Milei venía siendo exitosa para frenar el ritmo vertiginoso que había tomado el indicador desde fines de 2023. Sin embargo, la medición oficial ha retomado la senda ascendente en septiembre (2,1%) y octubre (2,3%).

Pese a que el dato no es alentador, el ministro de Economía Luis Caputo destacó en sus redes sociales que “a casi dos años de gestión, y partiendo de un 25,5% mensual en diciembre de 2023, la inflación se redujo a los menores niveles en ocho años”.

El funcionario enfatizó además que la inflación acumulada en los primeros 11 meses fue la menor para ese período desde 2017.

La mala noticia para el gobierno, coinciden los analistas, es que en noviembre el rubro alimentos volvió a tener una marcada influencia sobre el cálculo de inflación con una variación de 2,8%.

“Tanto la carne como las frutas impactaron en la dinámica, en particular en las primeras dos semanas del mes, con correcciones del 5,8% y 18,7% respectivamente”, analizó la consultora Eco Go.

También impactaron sobre el cálculo los rubros vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,4%) por aumentos en las tarifas de servicios públicos y combustible, y el de transporte (3,4%).

El relevamiento de expectativas del mercado que realiza el Banco Central proyecta una inflación de 2,1% para diciembre.

FUENTE: AP

