Argentina recibe el primer envío de autos eléctricos chinos en medio de la crisis económica

El buque BYD Changzhou permanece anclado en la Terminal Zárate, provincia de Buenos Aires, Argentina, el martes 20 de enero de 2026. Junto al navío se encuentran vehículos híbridos y eléctricos procedentes de China. (AP Foto/Víctor R. Caivano) AP

En otros lugares, una escena así no sería notable. El fabricante de automóviles chino BYD ha acelerado sus exportaciones y ha superado a sus rivales en todo el mundo, alarmando a Washington, generando molestias entre los gigantes automotrices occidentales y japoneses, e inquietando a las industrias locales en el sudeste asiático, África y América Latina.

Pero la vista de tantos vehículos eléctricos chinos nuevos deslizándose hacia una orilla fangosa del río en la provincia de Buenos Aires fue algo sin precedentes para Argentina.

“Este hito refleja una visión a largo plazo en Argentina: invertir, expandir constantemente nuestra red de concesionarios en todo el territorio nacional”, declaró Stephen Deng, gerente de BYD para el país sudamericnao.

El gigantesco logotipo de BYD que adorna el casco del barco y las ventanas de los autos enviaron ondas de choque a través de esta economía en crisis, dirigida durante décadas por el movimiento populista peronista de izquierda, el cual protegía a la industria local con aranceles elevados y restricciones a las importaciones.

"Durante muchos años han tenido la visión de que todo debe ser fabricado en la Argentina”, comentó Claudio Damiano, profesor en el Instituto de Transporte de la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina. “Es el símbolo, es lo que significa este gesto, es un primer movimiento de BYD, que todo el mundo quiere saber hasta dónde puede llegar.”

La imagen de autos chinos libres de impuestos siendo descargados en Argentina también le envió un mensaje a Bruselas, donde el miércoles los legisladores de la Unión Europea votaron para retrasar la ratificación de un histórico acuerdo de libre comercio con el Mercosur, una agrupación comercial sudamericana que incluye a Argentina, el cual promete derribar las barreras comerciales para las importaciones de vehículos eléctricos europeos.

“Cuando tú haces bien los números, la economía, no hay posibilidades de traer vehículos de Europa que puedan competir con los chinos”, expresó Damiano.

La llegada de los autos chinos muestra la apertura de la economía argentina

En los gobiernos peronistas, que despreciaban el comercio global por considerarlo una fuerza destructiva, Argentina se convirtió en una de las economías más cerradas de la región.

Los impuestos altísimos a las importaciones y una moneda crónicamente depreciada limitaron durante mucho tiempo las elecciones del consumidor, obligando a los argentinos adinerados a contrabandear iPhones y compras de Zara al país al regresar de vacaciones en el extranjero.

Durante los últimos dos años, el presidente derechista Javier Milei ha hecho exactamente lo contrario de su aliado más cercano, el presidente estadounidense Donald Trump.

Ha abierto de par en par las puertas de Argentina a las importaciones, reducido las barreras comerciales, desmantelado la burocracia aduanera y fortalecido la moneda local para hacer que los bienes extranjeros sean más asequibles.

El año pasado, Argentina registró un aumento récord del 30% en las importaciones en comparación con el año anterior, gran parte de ello en forma de espumadores de leche de 3 dólares y vestidos de 10 dólares que se acumulan en las puertas de los argentinos, provenientes de minoristas en línea asiáticos como Temu y Shein.

Ahora, los fabricantes chinos de automóviles —alguna vez asfixiados por aranceles del 35% sobre las importaciones— están aprovechando una nueva medida para permitir la entrada de 50.000 autos eléctricos e híbridos al país este año, libres de aranceles. El primer envío llegó el lunes al Puerto de Zárate después de un viaje de 23 días desde Singapur.

En el Foro Económico Mundial en Davos el miércoles, Milei les dijo a líderes empresariales y políticos que sus drásticas medidas de desregulación le permiten al país "tener una economía mas eficiente dinamicamente”, y proclamó: “Esto es MAGA, ’Make Argentina Great Again' (‘Hacer grande a Argentina otra vez')". Aludía a la consigna de campaña de Trump: “Hagamos grande a Estados Unidos otra vez”.

Trump y Milei: amigos a pesar de las diferencias

Milei y Trump comparten un desprecio por las “medidas progresistas”, impaciencia con instituciones multilaterales como Naciones Unidas, la negación del cambio climático, una pasión por apoyar a Israel y un fervor por desmantelar el Estado administrativo.

El vínculo ideológico le ha dado frutos a Milei: Argentina es un lugar raro en la región en el que Trump ha ejercido el poder de Estados Unidos para ayudar a un aliado en lugar de coaccionar con amenazas militares, como lo ha hecho en Colombia y México. El año pasado le ofreció a Milei un intercambio de crédito de 20 mil millones de dólares para que incrementara sus posibilidades en unas elecciones cruciales de mitad de período.

Sin embargo, en Davos las marcadas diferencias entre ambos gobernantes fueron muy visibles. Milei presentó su definición libertaria y antiintervencionista de MAGA apenas después de que Trump expusiera su visión para hacer grande a Estados Unidos: exigir el control de Groenlandia y amenazar a los aliados con aranceles y otras consecuencias si no hacen lo que él quiere.

Tal vez China ha sido la más beneficiada del impulso de Milei hacia el libre mercado. Las importaciones chinas a Argentina aumentaron más del 57% el año pasado en comparación con el año previo, mientras que los envíos desde Estados Unidos se incrementaron 9,6%. La inversión china ha inundado los sectores de energía y minería de Argentina.

China “ganó la carrera de la electromovilidad" en Argentina

BYD y marcas chinas similares han tomado por asalto las calles de América Latina, desde Ciudad de México hasta Río de Janeiro, provocando controversia y reacciones negativas.

Ahora están mejor posicionadas para cosechar las recompensas de la cuota de cero aranceles de Milei para vehículos eléctricos, que se aplica sólo a autos que valen menos de 16.000 dólares.

“Los chinos son aquellos que han... desarrollado más este tipo de tecnologías y tienen más oferta de vehículos a un precio más bajo, que pueden aprovechar este límite que ha puesto el gobierno,” expresó Andrés Civetta, economista especializado en el sector automotriz en la consultora argentina Abeceb. “Y yo creo que China ganó la carrera de la electromovilidad.”

Algunos grandes fabricantes occidentales de automóviles en Argentina se han mostrado preocupados. Los legisladores de la oposición advierten de competencia desleal.

Pero el país sudamericano todavía está muy por detrás de sus vecinos en el desarrollo de su industria de vehículos eléctricos, dijo Pablo Naya, creador de Sero Electric, el único fabricante de autos eléctricos desarrollados en territorio argentino.

El envejecido sistema eléctrico del país no está ni cerca de estar listo para una ola de autos eléctricos que lo sobrecargue en masa, observó. Y si un vehículo eléctrico chino presenta un problema en la carretera, actualmente no hay centros de servicio de concesionarios capaces de realizar reparaciones internas.

"Realmente no nos preocupa", señaló.

Pero si la infraestructura y las aspiraciones de los consumidores argentinos finalmente alcanzan a las de China, será una historia diferente.

"Pueden llegar a complicarnos un poco", dijo desde la fábrica de Sero Electric en el suburbio de Castelar, en Buenos Aires. "Ahí sí que estaríamos en un problema".

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP