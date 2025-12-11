americateve

Argentina rechaza anuncio de inversión millonaria para explotar petroleo en islas Malvinas

BUENOS AIRES (AP) — Argentina expresó el jueves su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en Islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.

El reclamo argentino llegó poco después que las autoridades de las Falkland Islands (Islas Malvinas en inglés) dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y Navitas Petroleum Development and Production Limited, de origen israelí, para el desarrollo del yacimiento “Sea Lion”, situado en la Cuenca Malvinas Norte.

“El Gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.

Argentina reclama como propias las Islas Malvinas, territorio británico de ultramar, desde hace más de un siglo. En 1982, el ejército argentino invadió el archipiélago, lo que desencadenó un conflicto bélico con Gran Bretaña, en el que murieron 649 solados argentinos y 255 soldados británicos antes de la rendición del país sudamericano.

El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente argentino Javier Milei, alineado con Estados Unidos e Israel, reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.

Según la cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.

Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.

Rockhopper y Navitas para extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.

“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió la cancillería argentina.

