Argentina: protesta por más ingresos y ayudas ante inflación

Gabriela De la Rosa, del Polo Obrero y quien se juntó con otros compañeros en una avenida capitalina, dijo que está sufriendo la aceleración de los precios de los últimos meses. “A pesar de que estamos en Argentina, dejé de comer carne roja (vacuna) como otras muchas personas.. No es conveniente, es mejor la de pollo, y a veces la suprema de pollo, el corte más popular, lo cambiamos por fideos”, dijo a The Associated Press.