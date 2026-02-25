americateve

Argentina pagará más de 33 millones de dólares a Estados Unidos para entrenar a pilotos de F-16

Buenos Aires (AP) — Argentina pagará más 33 millones de dólares a Estados Unidos —su mayor aliado en la región— para el entrenamiento de pilotos de aviones de combate F-16 como parte de un acuerdo bilateral firmado en diciembre de 2024 para fortalecer la alianza y la defensa de la región, según confirmó el miércoles el Ministerio de Defensa del país sudamericano.

El convenio, formalizado mediante una Carta de Oferta y Aceptación, garantiza a Argentina el acceso a tecnología avanzada vinculada a la modernización de las aeronaves y a la capacitación del personal argentino.

Rodrigo Villegas, jefe del Departamento de Comunicación de la Fuerza Aérea Argentina, que depende del Ministerio de Defensa, confirmó a The Associated Press que el entrenamiento se llevará a cabo en el Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Aclaro, además, que de los más de 33 millones de dólares previstos en el contrato, 22,7 millones se ejecutarán este año.

La empresa estadounidense Top Aces Corp., con sede en Arizona, es la encargada de entrenar desde hace pocos meses, primero de forma teórica, a los pilotos argentinos en el marco de un contrato por más de 33 millones de dólares, según informó el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

El anuncio se produce en un contexto en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca fortalecer sus alianzas en América Latina como parte de una estrategia para contrarrestar la influencia de China en la región.

En ese escenario, el ultraderechista presidente argentino, Javier Milei, se ha consolidado como el principal aliado del mandatario estadounidense en América Latina.

“Este contrato contempla la capacitación de pilotos instructores de F-16, lo que permite a los pilotos de países socios alcanzar una capacidad operativa independiente fuera del territorio continental de EEUU”, dijo el comunicado al que tuvo acceso AP.

Los primeros seis aviones F-16 llegaron en diciembre pasado a Río Cuarto, en Córdoba, procedentes de Dinamarca, con apoyo de Estados Unidos, que aportó 40 millones de dólares en financiamiento militar extranjero para respaldar la modernización de las fuerzas armadas argentinas.

El contrato entre Dinamarca y Argentina fue firmado en abril de 2024 e incluye la adquisición de 24 aeronaves por un total de 300 millones de dólares. Washington había autorizado en octubre de 2023 la venta de los cazas F-16 de fabricación estadounidense a Buenos Aires para fortalecer la cooperación defensiva en la región.

La operación “permitirá a Argentina mejorar su seguridad nacional y combatir la influencia maligna que opera en la región”, dijo Mira Resnick, subsecretaria de Estado adjunta para la Seguridad Regional de Estados Unidos.

El programa incluirá distintas fases, entre ellas la instrucción teórica, la preparación física, el entrenamiento con instructores en tierra, las prácticas en simuladores y los vuelos reales, detalló Villegas. La duración dependerá del rol asignado a cada piloto, por lo que no es posible establecer un plazo uniforme, agregó. Se prevé que el programa de capacitación concluya a más tardar el 30 de junio de 2029.

Villegas señaló asimismo que la Fuerza Aérea solicitó que la capacitación estuviera a cargo de Estados Unidos debido a la calidad del entrenamiento que ofrece.

“Se pidió el mejor entrenamiento y que mejor que el país fabricante y mayor usuario del sistema”, dijo Villegas. El número de pilotos que serán entrenados es información clasificada, agregó.

FUENTE: AP

