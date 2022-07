Argentina: más protestas en reclamo de ayuda por inflación

Associated Press

Sebastián Martino, referente de Barrios de Pie Libres del Sur y quien marchaba en una de las columnas con una pancarta que rezaba “Derrotemos el ajuste”, dijo a The Associated Press que el malestar social se está agudizando “gravemente” por la suba de precios, sobre todo de alimentos, “la falta de trabajo y porque no llegamos a fin de mes”.

El militante se lamentó de que las medidas que ha anunciado la ministra de Economía apuntan a un recorte del gasto público. “Nos dio un mensaje: que el ajuste es para el pueblo, para los maestros, para los médicos", sostuvo Martino.

La inflación acumulada en los primeros cinco meses se acerca a 30% y los economistas estiman que a fin de año llegará al 80%. El jueves se conocerá el alza del costo de vida de junio, que se prevé que supere el 5%.

El gobierno del presidente peronista Alberto Fernández no encuentra la forma de revertir la suba de precios, que en parte se ha acelerado por la guerra de Rusia y Ucrania. Argentina es el segundo país de América latina con más inflación más después de Venezuela, lo que está golpeando con dureza a cerca del 40% de la población sumergida en la pobreza.

Hasta ahora los controles de precios aplicados de forma reiterada por el gobierno no han surtido efecto.

En la misma jornada de protestas militantes de organizaciones más cercanas al oficialismo -como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular- se concentraron frente al Congreso para exigir al gobierno la implementación de un salario básico universal que mejore los ingresos de la población.

Ese salario sería para quienes no pueden acceder a un trabajo o lo tienen pero no llegan a cubrir la canasta básica y equivaldría a unos 100.000 pesos mensuales (unos 740 dólares).

Fuente: Associated Press