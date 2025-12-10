americateve

Argentina logra colocar 1.000 millones de dólares en su regreso al mercado de capitales

BUENOS AIRES (AP) — En su regreso al mercado de capitales luego de casi ocho años de ausencia, Argentina logró colocar el miércoles un bono nacional en dólares con vencimiento en 2029 en un esfuerzo por saldar una parte del vencimiento de la deuda de enero sin hacer uso de las reservas.

El presidente argentino, Javier Milei, llega al Ayuntamiento de Oslo antes de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, en Oslo, Noruega, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix vía AP)
El ministro de Economía, Luis Caputo, había adelantado el viernes sobre la emisión del bono a cuatro años, con una tasa de interés anual del 6;5%. Se trata de la primera colocación de deuda en moneda extranjera en el mercado de capitales desde 2018.

La cartera de Economía subrayó el miércoles en un comunicado que con la emisión el país sudamericano pagará una parte del vencimiento de deuda por unos 4.200 millones de dólares que enfrentará el próximo 9 de enero.

El resultado de la licitación “estuvo en línea con lo que esperaba el mercado lo que permite considerarlo como un buen punto de partida para futuras emisiones”, apuntó Matías Waitzel de AT Inversiones al diario Ámbito Financiero.

Consideró que se trata de “un buen puntapié para eventuales nuevas licitaciones, ya que “este resultado ayuda a reconstruir cierta confianza de los inversores, al volver al mercado de deuda en dólares sin tensionar las reservas del Banco Central, tal como lo planteó la autoridad”.

El Fondo Monetario Internacional había insistido la semana pasada en la necesidad de que las reservas del Banco Central de Argentina se fortalezcan. El FMI alcanzó en abril un acuerdo con el país para un paquete de rescate de 20.000 millones de dólares que contempla una serie de metas macroeconómicas, entre ellas que las reservas estén a fines de año en unos 5.000 millones de dólares.

Las reservas brutas informadas por el Banco Central rondan los 41.883 millones de dólares, aunque ese número no refleja la disponibilidad real de divisas para afrontar vencimientos de deuda, sostener el tipo de cambio y sortear inestabilidades financieras. Economistas privados advierten que las netas son negativas.

Caputo explicó el viernes que “típicamente los países renuevan la deuda” y como Argentina no tiene crédito, la ha tenido que pagar, por lo que “es importante acceder de nuevo a los mercados, porque al poder refinanciar los vencimientos de deuda cada dólar que compre el Banco Central ahora sí los puede acumular”.

La emisión del bono es bajo legislación local, que no requiere la aprobación del Congreso, como sería el caso si se hiciese bajo normativa internacional, según estipula una ley aprobada por la administración anterior, refirió el ministro.

FUENTE: AP

