Argentina investiga a peruanos Zambrano, Trauco y Peña por abuso sexual; Alianza Lima los separa

BUENOS AIRES (AP) — La justicia argentina inició una investigación contra los futbolistas peruanos Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña tras la denuncia de una mujer por supuesto abuso sexual en un hotel del vecino Uruguay.

Tras la difusión del caso, el club peruano Alianza Lima —donde militan los denunciados— separó el jueves a los jugadores del plantel "indefinidamente" y les inició un “procedimiento disciplinario”. No identificó a los tres internacionales peruanos ni las razones de las medidas disciplinarias adoptadas.

Una mujer de 22 años, cuya identidad no trascendió, denunció que el pasado 18 de enero fue víctima de abuso sexual en el hotel Hyatt de Montevideo, capital de Uruguay. Señaló como responsables a Zambrano, Trauco y Peña, quienes se encontraban en esa ciudad de pretemporada con su equipo.

La mujer regresó a Buenos Aires y el 21 de enero se presentó en un hospital público local para solicitar asistencia ante un caso de abuso. El establecimiento dio aviso a la División de Delitos de Violencia Sexual de la policía argentina.

En la denuncia, a la que tuvo acceso AP, la mujer relató que concurrió al hotel invitada por una amiga, conocida a su vez de uno de los jugadores. Y que luego de consumir bebidas alcohólicas se produjo el ataque sexual.

El caso se tramita en el juzgado nacional en los criminal y correccional a cargo del juez Edmundo Rabbione, quien dispuso la apertura de una causa penal contra los jugadores peruanos por abuso sexual con acceso carnal y una serie de pericias médicas. También ordenó la entrega de un botón antipánico para la denunciante.

Zambrano, de 36 años, jugó en Boca Juniors entre 2020 y 2022.

Alianza Lima participó de la Serie Río de la Plata 2026, un torneo amistoso de equipos sudamericanos de primera división disputado en Uruguay. Culminaron su participación en Montevideo en el torneo amistoso tras vencer 3-2 al equipo chileno Colo Colo.

En su comunicado, el conjunto peruano añadió que tiene “absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes”.

___

Los corresponsales de AP Débora Rey en Buenos Aires y Franklin Briceño en Lima contribuyeron a este despacho.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

