Argentina: fotos complican a detenidos por ataque a CFK

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

En las imágenes difundidas por Clarín, La Nación y muchos medios locales se lo ve exhibiendo la Bersa con la que el 1 de septiembre le gatilló dos veces en la cabeza a Fernández de Kirchner en las inmediaciones de su vivienda en Buenos Aires. The Associated Press ha intentado confirmar con la Fiscalía la autenticidad de las imágenes, pero no ha obtenido respuesta.