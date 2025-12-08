Argentina: Estudiantes derrota 1-0 a Gimnasia en clásico platense y enfrentará a Racing en la final

Palacios anotó el gol decisivo a los 61 minutos del clásico de los acérrimos rivales de la ciudad de La Plata.

Los Pincharratas se medirán ante Racing Club en el encuentro decisivo del certamen el próximo sábado en el estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero.

La Academia venció el domingo 1-0 a Boca Juniors en La Bombonera, con gol de Adrián Martínez, en la primera semifinal.

Estudiantes ganó porque aprovechó la gran ocasión que tuvo y defendió con acierto su portería.

“Queríamos estar en la final y creo que lo logramos de buena manera”, dijo Palacios. “Es especial. Es un desahogo para todos”.

Estudiantes desembarca en la final tras el revuelo causado por el episodio en el que sus jugadores le dieron las espaldas a Rosario Central antes del partido por octavos de final. Fue una protesta por la controvertida decisión de las autoridades del balompié de otorgarle al “Canalla” un nuevo trofeo creado con la temporada todavía en marcha.

La Asociación del Fútbol Argentino respondió con sanciones, suspendiendo por dos partidos a los jugadores de Estudiantes que participaron en la protesta. El castigo se deberá cumplir en el primer torneo de 2026. También se suspendió suspendió de toda actividad futbolística por seis meses al presidente del club, Juan Sebastián Verón.

Sobre la final contra Racing, Palacios comentó: “Nosotros vamos a dejar todo dentro de la cancha”.

El primer tiempo en la cancha de Gimnasia tuvo escasas acciones en las áreas. A los 38, Palacios buscó centrar bajo, el balón pegó en el zaguero rival Enzo Martínez y obligó al arquero Nelson Insfrán a despejar.

Gimnasia pudo adelantarse a los 43 con un remate desde lejos de Manuel Panaro que rebotó en un defensor rojiblanco y obligó a la intervención del arquero uruguayo Fernando Muslera.

El complemento contó con más ritmo. Y allí los rojiblancos lograron el desnivel. El extremo colombiano Edwin Cetré llegó hasta la línea de meta por la izquierda y centró atrás bajo para el toque al gol de Palacios.

Este fue el enfrentamiento número 191 entre triperos y pincharratas con 69 victorias de Estudiantes, 71 empates y 51 triunfos de Gimnasia.

