americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Argentina: Estudiantes derrota 1-0 a Gimnasia en clásico platense y enfrentará a Racing en la final

BUENOS AIRES (AP) — El tanto de Tiago Palacios en el segundo tiempo fue suficiente para sellar el lunes la victoria a domicilio de Estudiantes por 1-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata y alcanzar la final del torneo Clausura del fútbol argentino.

Palacios anotó el gol decisivo a los 61 minutos del clásico de los acérrimos rivales de la ciudad de La Plata.

Los Pincharratas se medirán ante Racing Club en el encuentro decisivo del certamen el próximo sábado en el estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero.

La Academia venció el domingo 1-0 a Boca Juniors en La Bombonera, con gol de Adrián Martínez, en la primera semifinal.

Estudiantes ganó porque aprovechó la gran ocasión que tuvo y defendió con acierto su portería.

“Queríamos estar en la final y creo que lo logramos de buena manera”, dijo Palacios. “Es especial. Es un desahogo para todos”.

La Asociación del Fútbol Argentino respondió con sanciones, suspendiendo por dos partidos a los jugadores de Estudiantes que participaron en la protesta. El castigo se deberá cumplir en el primer torneo de 2026. También se suspendió suspendió de toda actividad futbolística por seis meses al presidente del club, Juan Sebastián Verón.

Sobre la final contra Racing, Palacios comentó: “Nosotros vamos a dejar todo dentro de la cancha”.

El primer tiempo en la cancha de Gimnasia tuvo escasas acciones en las áreas. A los 38, Palacios buscó centrar bajo, el balón pegó en el zaguero rival Enzo Martínez y obligó al arquero Nelson Insfrán a despejar.

Gimnasia pudo adelantarse a los 43 con un remate desde lejos de Manuel Panaro que rebotó en un defensor rojiblanco y obligó a la intervención del arquero uruguayo Fernando Muslera.

El complemento contó con más ritmo. Y allí los rojiblancos lograron el desnivel. El extremo colombiano Edwin Cetré llegó hasta la línea de meta por la izquierda y centró atrás bajo para el toque al gol de Palacios.

Este fue el enfrentamiento número 191 entre triperos y pincharratas con 69 victorias de Estudiantes, 71 empates y 51 triunfos de Gimnasia.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Agentes del FBI se arrodillan junto con manifestantes en medio de protestas por la muerte de George Floyd en Washington el 4 de junio del 2020. (AP foto/Jose Luis Magana)

Agentes del FBI despedidos por arrodillarse demandan para recuperar sus empleos

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump planea dar $12.000 millones a agricultores afectados por su guerra comercial con China

ARCHIVO - El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, habla durante una conferencia de prensa en el distrito de Queens, Nueva York, el miércoles 5 de noviembre de 2025. (Foto AP/Heather Khalifa, archivo)

Mamdani informa a inmigrantes en NY sobre su derecho a no acatar órdenes del ICE

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth escucha hablar al presidente Donald Trump en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, el martes 2 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Secretario de Defensa de EEUU justifica ataques a embarcaciones de cárteles en foro de seguridad

Destacados del día

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: Es un castigo colectivo injusto

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: "Es un castigo colectivo injusto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, pasan por la alfombra roja en la 48va gala de premios del Kennedy Center, el domingo 7 de diciembre de 2025, en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump dice que el plan de Netflix de comprar Warner "podría ser un problema" por cuota de mercado

Tragedia en Miami-Dade: Mueren un cubano y su esposa en tiroteo dentro de su propia casa

Tragedia en Miami-Dade: Mueren un cubano y su esposa en tiroteo dentro de su propia casa

ICE captura en Massachusetts a cubano con historial criminal extremo: violación de menor y narcotráfico escolar

ICE captura en Massachusetts a cubano con historial criminal extremo: violación de menor y narcotráfico escolar

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump planea dar $12.000 millones a agricultores afectados por su guerra comercial con China

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter