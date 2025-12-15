Argentina da un giro a su régimen de flotación cambiaria que se ajustará por inflación

Compartir en:









El presidente argentino Javier Milei

“A partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual”, indicó el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, en una conferencia de prensa. El valor que se tomará en cuenta será la inflación mensual del anteúltimo mes, precisó.

El régimen de libre flotación entre bandas se puso en marcha en abril para limitar el riesgo de movimientos extremos en el tipo de cambio y hasta ahora al 1% mensual.

El ritmo de la inflación viene en línea ascendente según la medición oficial, al ubicarse en septiembre en 2,1%, en octubre en 2,3% y en 2,5% en noviembre. Argentina acumuló en los 11 primeros meses de 2025 una inflación de 27,9% mientras que la internanual respecto de noviembre de 2024 alcanzó 31,4%.

El sistema de flotación cambiaria entre dos bandas se había puesto en marcha en abril pasado cuando, luego de años de restricciones cambiarias, se flexibilizó el acceso a las divisas en un país históricamente afectado por la alta volatibilidad cambiaria y la inflación.

Esta medida que buscaba evitar cambios bruscos en la cotización fue anunciada cuando Argentina recibió un préstamo de 20.000 millones de dólares otorgado por el Fondo Monetario Internacional, destinado a pagar deuda y a reforzar sus reservas internacionales.

El dólar, en el que los argentinos suelen ahorrar por la desconfianza en su moneda sujeta a periódicas devaluaciones, se mueve desde abril en una banda de flotación entre un piso y un techo con una actualización de 1% mensual.

El Banco Central anunció que pondrá en marcha en 2026 un programa de acumulación de reservas internacionales, de hasta 17.000 millones de dólares, en línea con una exigencia del FMI. FUENTE: AP