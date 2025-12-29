americateve

Argentina: confirman procesamientos de dos hermanas de Maradona por uso indebido de sus marcas

BUENOS AIRES (AP) — Un fallo de segunda instancia de la justicia argentina confirmó el lunes los procesamientos de dos de las hermanas de Diego Armando Maradona y de su exapoderado en una causa por presunta apropiación y explotación indebida de los derechos de las marcas vinculadas al astro, impulsada por las hijas del exfutbolista, fallecido el 25 de noviembre de 2020.

Se trata de una de las investigaciones judiciales que giran en torno a esta leyenda del fútbol.

En otro de los expedientes que cursan en los tribunales argentinos, se investigan a siete profesionales de la salud acusados de haber descuidado al Diez. Tras un fallido proceso oral realizado este año, todos ellos serán sometidos a un nuevo juicio a partir del próximo 17 de marzo.

En tanto, en la resolución judicial del lunes fueron confirmados los procesamientos de dos de las hermanas de Maradona -Claudia y Rita-, como así también de su exabogado y exapoderado Matías Morla.

La decisión fue adoptada por la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en un fallo al que tuvo acceso The Associated Press.

La medida también alcanza a otras tres personas: un cuñado de Morla, uno de los exadministradores del Diez y una escribana.

Además, incluye la confirmación del embargo dispuesto en primera instancia -en septiembre pasado- “hasta cubrir la suma de dos mil millones de pesos (argentinos)”, equivalentes a poco más de 1,3 millones de dólares.

Esta causa fue impulsada por la denuncia de dos de las hijas de la leyenda del fallecido exdeportista, Dalma y Gianinna Maradona.

Maradona murió por un ataque cardíaco el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años, durante una internación domiciliaria en una casa alquilada en las afueras de la ciudad capital de Argentina.

Ahí buscaba recuperarse de una cirugía a la que se había sometido dos semanas antes en una clínica privada para remover un hematoma subdural en su cabeza.

Justamente, en causa que tramita en la justicia argentina vinculada a ese hecho, la fiscalía considera que, durante la internación en esa vivienda, los siete profesionales que estaban a cargo del exfutbolista no cuidaron adecuadamente de la salud del capitán de la selección argentina que conquistó el Mundial de 1986.

En paralelo, las hijas del astro avanzaron con la causa relacionada con el uso de las marcas comerciales Maradona. Ese expediente fue el que el lunes dio un paso más con la confirmación de los procesamientos de seis imputados en segunda instancia.

FUENTE: AP

