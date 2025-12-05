americateve

Argentina bendecida con grupo 'ganable' en el sorteo del Mundial, pero inquieta lo que sigue

BUENOS AIRES (AP) — En el camino hacia la defensa del título, el campeón del mundo Argentina recibió un guiño de la suerte con un grupo que, de acuerdo a los pergaminos de los rivales, no debería tener problemas para superar.

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, entrega el trofeo de la Copa Mundial al escenario durante el sorteo para la Copa Mundial de fútbol de 2026 en el Kennedy Center en Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025. (Foto AP/Chris Carlson) AP

“Accesible no hay nada, pero son tres rivales ganables”, expresó el lateral Nicolás Tagliafico, uno de los pilares de la defensa argentina, al reaccionar al sorteo en sus redes sociales.

“No podemos quejarnos”, opinó el técnico Lionel Scaloni, aunque advirtió que “no hay rivales fáciles”.

“Hay que afrontar todos los equipos como se fuera el último”, remarcó.

El único antecedente de enfrentamiento entre ambos combinados fue un amistoso en 2007, con victoria 4-3 de la Albiceleste.

“Al entrenador lo conozco, Vladimir Pecicvih, me dirigió en la Lazio (de Italia). Sé cómo juega, tiene una cultura de juego muy interesante”, analizó Scaloni. “Es una buena selección, con grandes jugadores, un semillero para Europa”.

Por primera vez en 28 años, Austria regresa a una Copa del Mundo. Fue primera de su zona en la clasificación europeo y su capitán es David Alaba, defensor del Real Madrid.

Argentina lo enfrentó en dos amistosos, con victoria 5-1 en 1980 y empate 1-1 en 1990.

La selección argentina nunca enfrentó a Jordania, representante de la Confederación Asiática de Futbol (AFC) favorecida por la ampliación a 48 equipos implementada para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Mousa Al-Taamari, extremo del Rennes de la liga francesa, resalta en su plantel.

Inquietud por sedes y 16avos

En Argentina quedaron menos conformes con el cuadro de la competencia, ya que podría darse un choque contra España o Uruguay, ambos en el Grupo H, en los 16vos de final.

“Cruce difícil. Pero primero hay que pasar, después se verá”, señaló Scaloni.

El otro lunar del sorteo son las sedes de los partidos. A priori, FIFA había designado a Kansas City, San Francisco y Dallas para el Grupo J, pero esto terminará de definirse el sábado.

En Argentina se especulaba con jugar en Miami, apostando al acompañamiento masivo de hinchas por la gran comunidad de argentinos que viven allí. Además, los vuelos desde Buenos Aires son menos costosos que la costa oeste.

Apenas concluido el sorteo, Scaloni descartó que la selección haga base en el sur de Florida, tal como tenía planificado la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

