Área ecológica en Tierra del Fuego amenazada por incendio

“Estuvimos visitando distintos sectores de avance del incendio”, algo que ha sido posible gracias al menor viento, explicó a The Associated Press Emilia Undurraga, ministra de Agricultura, quien se desplazó el jueves a la región sureña del país para sobrevolar y observar de cerca las tareas de extinción. “El incendio no ha ido creciendo en perímetro, por lo que se ha enfocado el esfuerzo en la contención interna de los focos que hemos visto se propagan a lo largo de toda esta superficie”, continuó.