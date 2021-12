Un coordinador de Archipiélago renuncia a su cargo por discrepancia política

El abogado Fernando Almeyda renunció este viernes a ser uno de los coordinadores del grupo Archipiélago . "Asumir este rol implica una responsabilidad, que de cara a los últimos acontecimientos y decisiones del grupo no puedo asumir", explicó en un post publicado en su perfil de Facebook, en el que también alegó: "El matiz político de la plataforma y sus coordinadores, si bien estoy seguro que benefician a la causa cubana, se está alejando de mis ideas, mi forma de pensar y mi postura política".

El abogado Fernando Almeyda admira a Yunior García pero no comparte su agenda

Ello no significa, aclara el jurista, que se aparta de "la lucha" y asegura que continuará "como una isla más del Archipiélago, como un seguidor más de este proyecto".

"La lucha de Archipiélago representa una fuerza más (no la única) en función de un bien mayor: la justicia, la libertad, la democracia y el bienestar para el pueblo cubano", concluye en su texto. "A esa lucha me debo, y a todos los proyectos y actores que compartan esa visión".

"Te puedo citar también la configuración de una agenda de Yunior que no responde a los objetivos y fines de Archipiélago y sobre la cual los miembros no tenemos control real"

Preguntado por 14ymedio a qué se refería con "matiz político de la plataforma", Almeyda puso de ejemplo "todas las entrevistas que ha concedido Yunior [García Aguilera], a quien admiro y respeto, pero de cuya dialéctica como líder discrepo", así como que "a nombre de Archipiélago se han propuesto posturas, ideas y alianzas que no han sido llevadas a consenso" y que "muchas de las cosas que por mayoría se han decidido no se siguen, por el disenso de minorías, o no se respeta el consenso por el veto de una o dos personas".

Sobre lo primero, abundó: "Te puedo citar también la configuración de una agenda de Yunior que no responde a los objetivos y fines de Archipiélago y sobre la cual los miembros no tenemos control real".

Tras la sorpresiva llegada a España de Yunior García Aguilera y su esposa, Dayana Prieto, el pasado 17 de noviembre, la plataforma ha vivido no solo el acoso y la represión por parte de la Seguridad del Estado, sino notables deserciones dentro del grupo.

Una de ellas fue la de Daniela Rojo, que el miércoles pasado anunció su renuncia como coordinadora de la plataforma. La joven de Guanabacoa, madre de dos niños pequeños, que fue secuestrada por la policía política el pasado 12 de noviembre y estuvo cinco días en una casa del Ministerio del Interior bajo custodia de varios agentes, argumentó su decisión en "problemas personales y familiares".

Antes que ella, había anunciado públicamente su salida de Archipiélago el profesor Leonardo Fernández Otaño, también moderador de la plataforma, quien confesó, al igual que Almeyda, no compartir "un grupo de acciones de corte político realizadas por Yunior García Aguilera desde su salida de Cuba".

En cualquier caso, la plataforma continúa con su actividad de fomentar el debate público, a través de distintas redes sociales.