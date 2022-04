Arce sella pacto con sindicatos y anuncia aumento salarial

El jueves el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, precisó que el incremento en el caso de los empleados públicos sólo aplicará a los trabajadores de la salud y a los maestros. Las empresas privadas están obligadas a acatar la medida.

El salario mínimo equivale a 310 dólares al mes y el incremento es de 12 dólares.

“El aumento va al consumo y el consumo dinamiza la economía”, dijo Montenegro.

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) rechazó el incremento y dijo que aumentará el desempleo, la economía informal y obligará al cierre de empresas que “están sorteando la crisis” tras la pandemia de COVID-19.

“El incremento salarial generará un efecto negativo de ralentización y postergación de la reactivación de la economía, ubicando a las empresas en una delicada situación de mayor iliquidez y riesgo de insolvencia”, añadió.

Con una plantilla superior a los 700.000 funcionarios, el Estado es el mayor empleador de Bolivia. Según los industriales, los asalariados apenas llegan al 17% de la masa de trabajadores. Otros estudios independientes afirman que la pandemia elevó la informalidad -que representa el 80% de la economía-, una de las más altas del continente.

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) pronosticó un crecimiento del 3,5% del PIB para este año sobre todo por efecto de un mejor precios de las exportaciones mineras.

Desde la presidencia de Evo Morales (2006-2019) los incrementos salariales son fijados por el gobierno en acuerdo con los sindicatos.

Arce afronta disputas por el liderazgo político frente a Morales, quien es jefe del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y tiene fuerte influencia en los sindicatos y movimientos sociales, según analistas.

“Arce se está visibilizando como un gobernante aliado de los obreros y eso le generará lealtades en su pugna con Morales, quien parece estar perdiendo fuerza, y todo esto aumentará las tensiones internas”, dijo a The Associated Press el profesor universitario de Ciencia Política, Carlos Cordero. “Las desigualdades se acentuarán con el sector informal, que no tendrá incremento”.

Fuente: Associated Press