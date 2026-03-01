Árbitro activa protocolo antirracismo en el empate entre Espanyol y Elche en La Liga

La decisión del árbitro se produjo alrededor de los 80 minutos, después de que el defensa del Espanyol Omar El Hilali acusara al delantero del Elche Rafa Mir de insultarlo con expresiones racistas.

El partido se detuvo durante unos tres minutos. El árbitro indicó en su informe posterior al encuentro que El Hilali le comunicó que Mir utilizó términos despectivos contra él relacionados con los inmigrantes.

El uso del protocolo antirracismo se produjo menos de dos semanas después de que el partido de ida entre Benfica y Real Madrid en los playoffs de la Liga de Campeones se detuviera durante casi 10 minutos cuando el delantero brasileño Vinícius Júnior acusó al agrentino Gianluca Prestianni del Benfica de llamarlo “mono”. Prestianni, quien ha negado haber insultado racialmente a Vinícius y ha sido respaldado por el Benfica, fue suspendido provisionalmente por un partido por la UEFA y no jugó la vuelta.

Mir convirtió un penalti a los 90 minutos para darle un punto al Elche, en un resultado que prolongó las rachas sin victorias de ambos equipos.

El Elche, que está en el 17mo puesto, justo por fuera de la zona de descenso, llevó su racha sin ganar a 10 encuentros en todas las competencias. Mientras que el Espanyol, que es séptimo, acumula nueve duelos consecutivos sin ganar en La Liga.

Sevilla remontó una desventaja de dos goles en el derbi sevillano para empatar 2-2 en casa del Real Betis, su rival de ciudad, con Isaac Romero igualando a los 85 minutos.

El Sevilla, que está a mitad de la taba, había perdido el primer derbi sevillano de la temporada en noviembre, 2-0 en casa. El Betis se mantiene quinto.

Valencia se alejó de la zona de descenso al vencer 1-0 al Osasuna con un gol de Largie Ramazani en la segunda parte. Fue la segunda victoria en tres partidos para el Valencia.

El líder Barcelona venció el sábado 4-1 al Villarreal, que es cuarto, con un triplete de Lamine Yamal. El Barça tiene cuatro puntos más que el Madrid, que es segundo, antes de que reciba el lunes al Getafe.

FUENTE: AP