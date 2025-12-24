americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Arabia Saudí insta a separatistas yemeníes a salir de 2 zonas entre tensiones en coalición antihutí

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Arabia Saudí instó formalmente el jueves a los separatistas en Yemen a retirarse de dos gobernaciones que sus fuerzas controlan actualmente en el país, un movimiento que amenaza con desencadenar una confrontación dentro de una frágil coalición que lucha contra los rebeldes hutíes allí.

El comunicado del Ministerio saudí de Exteriores en la mañana de Navidad parecía destinado a ejercer presión pública sobre el Consejo de Transición del Sur, una fuerza respaldada desde hace mucho tiempo por los Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudí ha apoyado a otros combatientes dentro de Yemen, incluida una fuerza conocida como las Fuerzas del Escudo Nacional, en la guerra contra los hutíes que el reino emprendió en 2015.

“El reino recalca la importancia de la cooperación entre todas las facciones y componentes yemeníes para ejercer moderación y evitar cualquier medida que pueda desestabilizar la seguridad y la estabilidad, lo que podría resultar en consecuencias indeseables”, advirtió el Ministerio saudí de Exteriores.

El consejo se ha trasladado a las gobernaciones yemeníes de Hadramout y Mahra. El comunicado saudí dijo que los esfuerzos de mediación estaban dirigidos a que las fuerzas del Consejo regresaran a “sus posiciones anteriores fuera de las dos gobernaciones y entregaran los campamentos en esas áreas” a las Fuerzas del Escudo Nacional.

“Estos esfuerzos continúan en progreso para restaurar la situación a su estado anterior”, agregó el ministerio.

El consejo ha izado cada vez más la bandera de Yemen del Sur, que fue un país separado desde 1967 hasta la reunificación de la nación en 1990. Eso también ha puesto presión sobre la relación entre la vecina Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que mantienen relaciones cercanas pero también han competido más intensamente por influencia y negocios en los últimos años.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Policías responden a un tiroteo el miércoles 24 de diciembre de 2025 en Glen Burnie, Maryland. (Kaitlin Newman/The Baltimore Banner vía AP)

Agentes de ICE disparan contra un vehículo en movimiento en Maryland y hieren a dos personas

El candidato presidencial Nasry Asfura, del Partido Nacional, posa para una selfie al llegar a la sede de su partido en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Foto AP/Moisés Castillo)

Conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, es elegido presidente de Honduras, declara autoridad

Esta foto sin fecha publicada por el Departamento de Justicia de EEUU muestra a Jeffrey Epstein. (Departamento de Justicia vía AP)

El Departamento de Justicia dice que necesita más semanas para publicar los archivos de Epstein

El logo del Departamento de Seguridad Nacional durante una conferencia de prensa, el 25 de febrero de 2015, en Washington. (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais, Archivo)

EEUU toma medidas para reformar la asignación de visas H-1B, eliminando el sistema de lotería

Destacados del día

Revelan posible motivo del crimen: fiscalía expone inquietantes detalles en caso del adolescente cubano que mató a su madre en Hialeah

Revelan posible motivo del crimen: fiscalía expone inquietantes detalles en caso del adolescente cubano que mató a su madre en Hialeah

La TV CUBANA explota el dolor de cubanos con I220A para lavar la imagen del régimen que los expulsó

La TV CUBANA explota el dolor de cubanos con I220A para lavar la imagen del régimen que los expulsó

Policías responden a un tiroteo el miércoles 24 de diciembre de 2025 en Glen Burnie, Maryland. (Kaitlin Newman/The Baltimore Banner vía AP)

Agentes de ICE disparan contra un vehículo en movimiento en Maryland y hieren a dos personas

El candidato presidencial Nasry Asfura, del Partido Nacional, posa para una selfie al llegar a la sede de su partido en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Foto AP/Moisés Castillo)

Conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, es elegido presidente de Honduras, declara autoridad

EXCLUSIVA WSJ | EEUU despliega aviones de operaciones especiales y tropas en el Caribe para aumentar presión sobre Maduro

EXCLUSIVA WSJ | EEUU despliega aviones de operaciones especiales y tropas en el Caribe para aumentar presión sobre Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter