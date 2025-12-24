Arabia Saudí insta a separatistas yemeníes a salir de 2 zonas entre tensiones en coalición antihutí

Compartir en:









El comunicado del Ministerio saudí de Exteriores en la mañana de Navidad parecía destinado a ejercer presión pública sobre el Consejo de Transición del Sur, una fuerza respaldada desde hace mucho tiempo por los Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudí ha apoyado a otros combatientes dentro de Yemen, incluida una fuerza conocida como las Fuerzas del Escudo Nacional, en la guerra contra los hutíes que el reino emprendió en 2015.

“El reino recalca la importancia de la cooperación entre todas las facciones y componentes yemeníes para ejercer moderación y evitar cualquier medida que pueda desestabilizar la seguridad y la estabilidad, lo que podría resultar en consecuencias indeseables”, advirtió el Ministerio saudí de Exteriores.

El consejo se ha trasladado a las gobernaciones yemeníes de Hadramout y Mahra. El comunicado saudí dijo que los esfuerzos de mediación estaban dirigidos a que las fuerzas del Consejo regresaran a “sus posiciones anteriores fuera de las dos gobernaciones y entregaran los campamentos en esas áreas” a las Fuerzas del Escudo Nacional.

“Estos esfuerzos continúan en progreso para restaurar la situación a su estado anterior”, agregó el ministerio.

El consejo ha izado cada vez más la bandera de Yemen del Sur, que fue un país separado desde 1967 hasta la reunificación de la nación en 1990. Eso también ha puesto presión sobre la relación entre la vecina Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que mantienen relaciones cercanas pero también han competido más intensamente por influencia y negocios en los últimos años.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP