Arabia Saudí impone nuevas restricciones de vuelo al aeropuerto yemení de Adén

Un soldado de Yemen del sur perteneciente al Consejo de Transición del Sur (STC) en pie, cerca de un punto de control, en Adén, Yemen, el miércoles 31 de diciembre de 2025. (AP Foto) AP

El ministerio, afiliado al Consejo de Transición del Sur, o CTS, expresó en un comunicado que estaba “sorprendido” por lo que denunció como “procedimientos repentinos” que exigen que los vuelos internacionales que salen de o llegan a Adén se detengan en Yeda para ser inspeccionados antes de continuar sus trayectos.

Cuando las autoridades locales pidieron aclaraciones, las autoridades saudíes dijeron que la restricción se aplica solo a los vuelos que operan entre la ciudad yemení de Adén y los Emiratos Árabes Unidos, según el comunicado del ministerio.

Aún se desconocen las razones de las medidas presuntamente impuestas por Arabia Saudí. Hasta el momento, los ministerios de relaciones exteriores saudí y emiratí no han respondido a las solicitudes de confirmación y comentarios.

En su comunicado, el ministerio exigió “el fin del bloqueo aéreo impuesto al pueblo yemení, la reversión de estas medidas y la continuación de los mecanismos previos que han estado en vigor durante años”.

Este último suceso se produce en medio de crecientes tensiones entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, vecinos en la península Arábiga que han competido cada vez más por cuestiones económicas y políticas regionales, particularmente en el área del mar Rojo.

Las tensiones aumentaron después de que el CTS se trasladara el mes pasado a las prefecturas yemeníes de Hadramout y Mahra y tomara una región rica en petróleo. La medida expulsó a las tropas afiliadas a las Fuerzas del Escudo Nacional apoyadas por Arabia Saudí, otro grupo alineado con la coalición en la lucha contra los hutíes respaldados por Irán.

Yemen ha estado sumido en una guerra civil durante más de una década, y los hutíes, apoyados por Irán, controlan gran parte de las regiones del norte, mientras que una coalición respaldada por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos apoya al gobierno reconocido internacionalmente en el sur. Sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos también respaldan a los separatistas del sur que abogan por que el sur de Yemen se separe nuevamente del país. Los alineados con el consejo han izado cada vez más la bandera del sur de Yemen, que fue un país separado de 1967 a 1990.

Estados Unidos instó a la diplomacia yemení mientras la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen ahora exigía la retirada de las fuerzas del CTS de las dos prefecturas como parte de los esfuerzos de desescalada. Las autoridades locales regresarían para supervisarlas y se realizaría la entrega de sus campamentos militares.

Faez bin Omar, un líder de la Confederación de Tribus de Hadramout, dijo el jueves a The Associated Press que las fuerzas respaldadas por los Emiratos Árabes Unidos comenzaron a retirarse hace dos días de la base de al-Rayyan, que se encuentra en la ciudad de Mukalla, la capital de Hadramout.

Las fuerzas del Consejo que operan en el aeropuerto de la base de al-Rayyan trabajan para retirar las armas y vehículos militares dejados por sus fuerzas aliadas, pero la situación aún podría desarrollarse, según Bin Omar.

“Las fuerzas del Consejo están presentes dentro y alrededor del aeropuerto, aparentemente esperando que las fuerzas respaldadas por los Emiratos Árabes Unidos completen su retirada mañana por la mañana. La base está equipada con equipos de última generación, y ha habido una sala de operaciones militares allí durante varios años, utilizada por Emiratos Árabes Unidos supuestamente para combatir el terrorismo”, afirmó.

