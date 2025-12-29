americateve

Arabia Saudí bombardea puerto de Yemen por supuesto embarque de armas para separatistas desde EAU

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Arabia Saudí bombardeó el martes la ciudad portuaria de Mukalla, en Yemen, debido a lo que describió como un embarque de armas que llegó desde Emiratos Árabes Unidos para una fuerza separatista.

El ataque indica una nueva escalada en las tensiones entre Arabia Saudí y el Consejo de Transición del Sur, fuerzas separatistas que cuentan con el respaldo de los EAU. También tensa aún más los lazos entre Riad y Abu Dabi, que han estado apoyando a bandos opuestos en la guerra en Yemen contra los insurgentes hutíes respaldados por Irán.

Un comunicado militar difundido por la Agencia de Prensa Saudí, controlada por el Estado, anunció los ataques, los cuales se lanzaron después de que llegaran barcos desde Fuyaira, una ciudad portuaria en la costa oriental de los EAU.

"Dada la peligrosidad y la escalada que representan estas armas, que amenazan la seguridad y la estabilidad, las Fuerzas Aéreas de la Coalición llevaron a cabo una operación militar limitada esta mañana contra armas y vehículos de combate descargados de los dos barcos en el puerto de Al Mukalla", afirmó.

No hubo comentarios de Emiratos Árabes Unidos por el momento.

Mukalla se encuentra en la gobernación de Hadramout, en Yemen, que el Consejo de Transición del Sur había tomado en los últimos días. La ciudad portuaria está a unos 480 kilómetros (300 millas) al noreste de Adén, que ha sido la sede del poder para las fuerzas antihutíes en Yemen después de que los rebeldes tomaran la capital, Saná, en 2014.

El ataque en Mukalla se produce después de que Arabia Saudí bombardeara al Consejo de Transición del Sur el viernes, en lo que analistas describieron como una advertencia para que los separatistas detuvieran su avance y abandonaran las gobernaciones de Hadramout y Mahra.

El Consejo de Transición del Sur había expulsado de ahí a las fuerzas afiliadas a las Fuerzas del Escudo Nacional, las cuales son respaldadas por Arabia Saudí y también luchan contra los hutíes.

Aquellos alineados con el Consejo de Transición del Sur han izado cada vez más la bandera de Yemen del Sur, que fue un país separado de 1967 a 1990. Ha habido manifestaciones durante días para apoyar a las fuerzas políticas que piden que Yemen del Sur se separe nuevamente de Yemen.

Las acciones de los separatistas han puesto presión sobre la relación entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, que mantienen relaciones cercanas y son miembros de la OPEP, pero también han competido por influencia y negocios internacionales en los últimos años.

También ha habido una escalada de violencia en Sudán, otra nación en el mar Rojo, donde Arabia Saudí y los EAU apoyan a fuerzas opuestas en la guerra de ese país. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Trump celebra histórico desplome del crimen en EEUU y lo atribuye al cierre de la frontera sur

China lanza su mayor despliegue militar frente a Taiwán desde 2024 y advierte a fuerzas externas

El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

VIDEO: Vecinos capturan y casi linchan a presunto ladrón en San Miguel del Padrón: Que no lo suelten

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

