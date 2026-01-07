Arabia Saudí acusa a Emiratos de ayudar a separatista yemení buscado por traición a huir del país

Compartir en:









Los Emiratos Árabes Unidos no respondieron de inmediato a la afirmación, que aumenta aún más las tensiones entre las naciones vecinas en la península Arábiga.

Un comunicado militar saudí afirmó que Aidarous al-Zubaidi, el líder del Consejo de Transición del Sur, huyó de Yemen en barco hacia Somalia. Luego, funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos llevaron a al-Zubaidi en avión a Abu Dabi, la capital de Emiratos, según el comunicado.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP