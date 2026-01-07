Arabia Saudí acusa a Emiratos de ayudar a separatista yemení buscado por traición a huir del país

Los Emiratos Árabes Unidos no respondieron de inmediato a la afirmación, que aumenta aún más las tensiones entre las naciones vecinas en la península Arábiga.
DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Arabia Saudí alegó el jueves que los Emiratos Árabes Unidos sacaron de forma clandestina a un líder separatista en Yemen, buscado por traición, fuera del país y lo llevaron en avión a Abu Dabi.
Un comunicado militar saudí afirmó que Aidarous al-Zubaidi, el líder del Consejo de Transición del Sur, huyó de Yemen en barco hacia Somalia. Luego, funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos llevaron a al-Zubaidi en avión a Abu Dabi, la capital de Emiratos, según el comunicado.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
