Apuñalamientos y ataque con químicos dejan al menos 15 heridos en una fábrica en Japón

TOKIO (AP) — Un hombre fue arrestado después de apuñalar a ocho personas y herir a otras siete con lo que se creía que era lejía el viernes en una fábrica de caucho en el centro de Japón, informaron las autoridades.

Ocho personas fueron trasladadas a hospitales después de ser apuñaladas por un hombre armado con un cuchillo en la empresa Yokohama Rubber Company en la ciudad de Mishima, al oeste de Tokio, según el Departamento de Bomberos de Fujisan Nanto.

El departamento informó a The Associated Press que cinco de las personas apuñaladas se encontraban en estado grave, pero no había más detalles disponibles.

La policía de la prefectura de Shizuoka aseguró que el atacante, un hombre de 38 años, fue arrestado por presunto intento de asesinato , pero no dio más detalles.

Otras siete personas también resultaron heridas por la lejía que les fue arrojada durante el ataque, según el departamento de bomberos.

No se conocían más detalles de momento.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

