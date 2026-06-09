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Apple y la UE se culpan mutuamente por demora en lanzamiento de app

Apple y la Unión Europea se culparon mutuamente por retrasar el lanzamiento de la aplicación de inteligencia artificial Siri para los usuarios europeos.

Craig Federighi, vicepresidente de Apple a cargo de ingeniería de software, en la conferencia de la empresa en su sede en Cupertino, California, el 8 de junio del 2026. (AP foto/Noah Berger)
Craig Federighi, vicepresidente de Apple a cargo de ingeniería de software, en la conferencia de la empresa en su sede en Cupertino, California, el 8 de junio del 2026. (AP foto/Noah Berger) AP

Un portavoz del brazo ejecutivo de la UE refutó el martes la explicación de Apple sobre por qué la empresa no puede incluir a los usuarios europeos cuando la aplicación se lance a finales de este año.

“En efecto, necesitamos dejar las cosas claras”, declaró el portavoz de la Comisión Europea, Thomas Regnier. “La decisión de no lanzar Siri IA en la UE es de Apple y solo de Apple, porque absolutamente nada en la DMA prohíbe que Apple introduzca nuevos productos en la UE”.

Regnier se refería a la Ley de Mercados Digitales (conocida como DMA por sus siglas en inglés, Digital Markets Act), un estricto conjunto de normas de la UE que busca impedirle a las grandes empresas dejar fuera a sus rivales.

Apple había culpado a la DMA después de presentar un día antes, en su conferencia anual de desarrolladores, su asistente de inteligencia artificial mejorado. La empresa indicó en un comunicado el lunes que no estaría disponible para los usuarios de iPhone y iPad en la UE, y no proporcionó ningún calendario.

La DMA exige que las mayores plataformas tecnológicas den acceso a sus rivales en igualdad de condiciones. Pero Apple se quejó de que, bajo la “interpretación extrema” de Bruselas del conjunto de normas, la compañía tendría que dar a cualquier asistente virtual “acceso directo” a los datos de los usuarios sin “protecciones esenciales”. Apple señaló que diseñó una solución y un plan para implementarla de forma gradual durante 18 meses, pero la comisión rechazó sus propuestas.

Regnier ofreció una versión distinta.

En lugar de intentar encontrar una solución adecuada, Apple simplemente pidió a la comisión una exención de 18 meses, dijo Regnier a los periodistas durante una sesión informativa habitual en Bruselas.

“¿Adivinen qué? Eso no es una opción, porque significaría que ningún agente de IA distinto de Siri IA —que, por cierto, funciona con Google— tendría las mismas posibilidades de ser elegido por los usuarios de iPhone”.

La legislación de la UE es “innegociable”, manifestó Regnier. “La comisión no concederá ninguna exención, del mismo modo que un policía no eximiría a un conductor de respetar el límite de velocidad”.

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El corresponsal Sam McNeil contribuyó con esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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