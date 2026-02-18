Aplazan medio año la apertura del Etihad Park del New York City FC hasta el verano de 2027

Compartir en:









Cuando el equipo inició las obras en diciembre de 2024 para el recinto de 25.000 asientos, adyacente al estadio de béisbol Citi Field de los Mets de Nueva York, NYCFC indicó que el estadio abriría para la temporada 2027. Ahora se prevé que la apertura sea en el verano de 2027, cuando la MLS cambie su calendario a uno de verano a primavera para alinearse con la mayoría de las ligas europeas.

En la temporada de transición abreviada de la liga en 2027, cada equipo de la MLS disputará un calendario de temporada regular de 14 partidos, seguido de los playoffs. NYCFC seguirá jugando la mayoría de sus partidos como local esa temporada en el Yankee Stadium y el Citi Field.

Desde que debutó en 2015, NYCFC ha disputado sus partidos como local principalmente en esos recintos, además de algunos en la sede del rival New York Red Bulls en Harrison, Nueva Jersey, y en el Rentschler Field en East Hartford, Connecticut.

El nuevo estadio será una de las sedes de los partidos del fútbol de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El propietario mayoritario del equipo de la MLS es City Football Group, la empresa matriz del Manchester City de Inglaterra. El estadio del equipo de la Liga Premier pasó a llamarse Etihad Stadium en julio de 2011.

