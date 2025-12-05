americateve

Aplazan audiencia de Mangione por enfermedad

NUEVA YORK (AP) — Una audiencia preliminar sobre la solicitud de Luigi Mangione para excluir pruebas de su caso por asesinato fue pospuesta el viernes porque está enfermo, informaron sus abogados y el juez.

Luigi Mangione comparece ante el tribunal junto con sus abogados, el jueves 4 de diciembre de 2025, en Nueva York. (Angela Weiss/Pool Foto via AP)
Luigi Mangione comparece ante el tribunal junto con sus abogados, el jueves 4 de diciembre de 2025, en Nueva York. (Angela Weiss/Pool Foto via AP) AP

La audiencia de reanudará el lunes.

Mangione busca excluir una pistola, un cuaderno y otros artículos que la policía dice haber encontrado en su mochila cuando fue arrestado el 9 de diciembre de 2024 en Altoona, Pensilvania, cinco días después de que el CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, fuera asesinado en Manhattan. Él y sus abogados también están tratando de suprimir algunas declaraciones que hizo a la policía.

Mangione se ha declarado inocente de los cargos de asesinato estatales y federales. La audiencia, que comenzó el lunes y podría extenderse hasta el final de la próxima semana, se aplica solo al caso estatal.

“Aparentemente, el acusado está enfermo hoy”, dijo el juez Gregory Carro, a la sala del tribunal para cuando debía comenzar el cuarto día de testimonios.

“Sí”, respondió el abogado de Mangione, Marc Agnifilo.

La evidencia es clave para el caso de los fiscales. Han dicho que la pistola 9 mm encontrada en la mochila coincide con el arma utilizada en el asesinato, que los escritos en el cuaderno detallaban el desdén de Mangione por las aseguradoras e ideas sobre matar a un CEO en una conferencia de inversores, y que dio a la policía el mismo nombre falso que el presunto atacante usó en un hostal de Nueva York días antes del tiroteo.

Thompson, de 50 años, recibió un disparo por la espalda mientras caminaba hacia una conferencia de inversores. Se convirtió en director general de UnitedHealthcare en 2021 y trabajó dentro de la empresa matriz UnitedHealth Group Inc. durante 20 años.

Los fiscales de Manhattan aún no han detallado sus argumentos para permitir la evidencia en disputa. Los fiscales federales han sostenido que la búsqueda en la mochila estaba justificada para asegurar que no hubiera nada peligroso dentro, y que las declaraciones de Mangione a los oficiales fueron voluntarias y realizadas antes de que estuviera bajo arresto.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

