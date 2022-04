Otra vez fuera de servicio la mayor generadora de electricidad de Cuba: se avecinan más apagones

"Hace casi un decenio que se ha venido aplazando el necesario mantenimiento capital. Se trabaja ahora en el enfriamiento del bloque para inspeccionar y decidir la estrategia de solución del inconveniente. Como apunta la nota de la Empresa Eléctrica en Matanzas, complejiza la situación el hecho de que ENERGAS en Varadero no está generando", añadió la nota del medio estatal.

Como ya es usual, los cubanos no se quedan callados ante los anuncios de averías en las plantas generadoras y de los consecuentes apagones. El malestar es latente tanto en la nota de la Empresa Eléctrica como en la de Girón.

"¡De nuevo! ¡¿Hasta cuándo con esta historia?! ¡Todas las semanas hay un problema diferente! No es fácil, y si de verdad de guiaran por los bloques que ponen. Pero tampoco, ¡la quitan cuando y cuantas veces quieren y el tiempo que quieren!", dijo Amy Nanda en la información del rotativo local.

Para Doña Yeya, "la única planificación que no se rompe en esta provincia es la de los apagones" y Leslye Jiménez ya no tiene palabras.

"Cuando no es una cosa es otra, y a cada rato están arreglando, y no entiendo el arreglo porque al final siempre hay problemas, y en todos los veranos empieza la contienda de las roturas, las reparaciones y los apagones. Año tras año es lo mismo. No mejoramos", añadió.

Dariel Bustamante escribió: "Seguimos con la novela: 'Te quedas a oscuras'. Es turca y tiene más capítulos que el noticiero".

"Vamos por más, ya agota el cuento de la buena pipa", dijo Ledíf Linares Sánchez, mientras para Martha Beatriz Muñoz, "esta noticia es como la canción del barquito chiquitico, 'y si esta historia no te parece larga la volveremos, la volveremos a empezar".

La Empresa Eléctrica de Cuba informó a inicios de abril la aparición de averías en dos unidades de sendas centrales termoeléctricas del centro y el oriente del país que provocó apagones en las mencionadas regiones.

Estas averías llegaron menos de dos semanas después de que una rotura llevara a detener de forma no programada la Guiteras que hoy vuelve a enfrentar una situación similar.

El paro forzado de seis días de esta central llevó a la UNE a programar apagones de hasta tres horas seguidas en algunos territorios colindantes, lo que elevó el uso de los grupos electrógenos en el occidente del país y provocó un pico en la demanda de petróleo.

Según la explicación de las autoridades, este fue el principal motivo que provocó colas de hasta ocho horas en algunas gasolineras de La Habana y otros municipios a principios de la semana pasada.

Ya el verano pasado se produjeron apagones en Cuba por la incapacidad del sistema de satisfacer la demanda eléctrica en ciertos momentos, lo que generó malestar entre la población.

De hecho, los apagones fueron una de las causas detrás de las protestas antigubernamentales del 11 de julio pasado, junto a la grave crisis económica, el desbordamiento del sistema sanitario a causa de la pandemia y la falta de libertades y derechos básicos en la Isla.

