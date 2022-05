Cubanos arremeten contra Lis Cuesta tras decir que tiene el 'corazón en modo estropajo' por los apagones

Para la activista exiliada Yanelys Núñez, el corazón de Cuesta "jamás será un estropajo, porque no tiene ningún hijo, hermano o amigo preso".

"Porque a usted no le van a aplicar el nuevo Código Penal, ni la Ley 88, ni el Decreto Ley 370. Porque a usted no se le va a morir nadie cruzando el Darién para llegar a EEUU", añadió la curadora de arte.

"¡Hasta dónde llega tu cinismo!" o "esto tiene que ser un chiste", también se lee entre las opiniones de usuarios indignados por el tuit de Cuesta.

Un usuario identificado como Taoro dijo: "Es admirable su capacidad de superarse ridículamente en cada nueva entrega, pero controle su nivel de cinismo. No juegue con el dolor y sufrimientos del pueblo. El pueblo está muy indignado por tantas carencias y usted puede ser el catalizador que acelere una reacción en cadena".

Para el artista Julio Llopiz-Casal, Cuesta "no tiene noción del pudor, ni del respeto, ni del sentido común".

"Ese modo estropajo de su corazón podría aprovecharlo para arrancar de la caldera Cuba la costra de ineficiencia e improductividad que provoca esos apagones y que es el Gobierno de su esposo. Pero sé que no lo hará", añadió.

Varios usuarios coincidieron en que la esposa del "dictador de mi corazón", con este nuevo tuit "se pasó tres pueblos y sin GPS".

"Qué falta de respeto tan grande para con el pueblo cubano, usted no sabe lo que es un apagón, se burla miserablemente de la nación y demuestra su total falta de clase, educación y sensibilidad como buena NO primera dama que es", señaló Snape.

En opinión de Ramón Artiles Avela, el tuit de Cuesta "es una mayúscula burla, una grandísima falta de consideración y respeto al pueblo cubano".

"Todos sabemos los lujos que se da, ojalá que algún día todos los de la cúpula paguen bien caro todo el mal que le han hecho a Cuba", añadió.

Para el periodista Jorge Amado Robert Vera, la "estrategia comunicacional" de Lis Cuesta "es pésima".

"Yo diría, que es un insulto al sentido común y a la inteligencia del pueblo cubano. Así como la corrupción es un subproducto de la mediocridad, usted es un subproducto de la ignorancia", dijo Vera.

La también periodista y activista Iliana Hernández señaló: "Esto no le ha gustado ni a las clarias defensoras de la dictadura. He querido encontrar algún comentario a su favor y no lo encontré. No puede ser más cínica. Gracias por mostrar la verdadera cara del régimen, burla total al pueblo cubano".

