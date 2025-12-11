americateve

Apagón en Sao Paulo deja a 1,4 millones sin luz y cientos de vuelos cancelados

SAO PAULO (AP) — Más de 1,4 millones de residentes de Sao Paulo se quedaron sin electricidad el jueves después de que fuertes vientos provocaran la caída de varios árboles sobre la red eléctrica de la metrópoli brasileña el día anterior. Las autoridades locales dijeron que no hubo heridos, pero casi 400 vuelos fueron cancelados.

La empresa de servicios públicos Enel no ha proporcionado un cronograma para el restablecimiento de los servicios. Uno de sus directores, Marcelo Puertas, dijo a los periodistas que la compañía italiana tiene a 1.300 personas trabajando para resolver el problema desde que vientos de aproximadamente 100 kilómetros por hora (62 millas por hora) comenzaron a azotar Sao Paulo.

La alcaldía de Sao Paulo informó de 231 caídos debido a un ciclón extratropical formado en el sur de Brasil. Las autoridades de aviación dicen que la mayoría de los vuelos cancelados fueron en el aeropuerto local de Congonhas, pero añadieron que el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, fuera de la ciudad, también se vio afectado.

El alcalde Ricardo Nunes, cuya administración es responsable de podar los árboles que colapsaron contra la red, dijo a los periodistas el miércoles por la noche que había dicho a la compañía que no estaba poniendo todos sus esfuerzos para solucionar los problemas.

"Cada vez que sucede algo, nos quedamos sin electricidad", expresó Nunes, quien calificó a la empresa de servicios públicos italiana de "irresponsable". El estado de la red el miércoles era aún peor, con más de dos millones de residentes de Sao Paulo sin electricidad.

El jueves, varios autos con el logo de Enel fueron filmados en el estacionamiento de la compañía en el centro de Sao Paulo, lo que enfureció aún más a los residentes y autoridades.

La empresa de servicios de agua Sabesp declaró en un comunicado el jueves que la falta de electricidad ya está afectando sus servicios también, ya que las bombas no están funcionando adecuadamente.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

