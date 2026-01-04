americateve

Apagón en Berlín que afecta a 45.000 hogares es atribuido a ataque "con motivos políticos"

BERLÍN (AP) — Muchas viviendas y negocios en el suroeste de Berlín enfrentan días sin electricidad después de que líneas eléctricas de alta tensión resultaran dañadas por un incendio que, según las autoridades de la ciudad, fue resultado de un ataque con motivos políticos por parte de "extremistas de izquierda".

Vehículos de emergencia de la organización de ayuda humanitaria Die Johanniter recogen a residentes de un asilo de ancianos en Berlín, Alemania, el sábado 3 de enero de 2025, durante un corte de electricidad en el suroeste de la ciudad tras un incendio en las instalaciones de suministro. (Michael Ukas/dpa vía AP)
Vehículos de emergencia de la organización de ayuda humanitaria "Die Johanniter" recogen a residentes de un asilo de ancianos en Berlín, Alemania, el sábado 3 de enero de 2025, durante un corte de electricidad en el suroeste de la ciudad tras un incendio en las instalaciones de suministro. (Michael Ukas/dpa vía AP) AP

El fuego se desató el sábado por la mañana en un puente para cables sobre el canal Teltow, cerca de la planta de energía Lichterfelde, según autoridades locales. En un principio, más de 45.000 hogares y 2.200 negocios en cuatro distritos se quedaron sin electricidad. Los servicios de calefacción e internet también se vieron afectados.

Franziska Giffey, la senadora de Asuntos Económicos de la ciudad, dijo que se trató de "un corte de energía particularmente severo que afecta a decenas de miles de hogares y negocios, incluidos servicios de asistencia, hospitales, numerosas instituciones sociales y empresas".

Aunque el domingo se restableció la electricidad para miles de hogares, las autoridades calculan que muchos otros probablemente permanecerán sin luz hasta el jueves.

El clima nevado y las temperaturas bajo cero han ralentizado las labores para restablecer la electricidad, y les han dificultado aún más la vida a los afectados.

El incidente está siendo investigado como un posible acto de incendio premeditado. Las autoridades lo compararon con un corte de energía similar ocurrido en septiembre pasado en el sureste de Berlín, del que activistas radicales se atribuyeron la responsabilidad.

Las autoridades indicaron que trabajan para confirmar la autenticidad de una carta que reivindica la responsabilidad del incidente más reciente.

Los perpetradores fueron "claramente extremistas de izquierda", declaró el alcalde Kai Wegner, según lo citó una agencia de noticias alemana. "Es inaceptable que una vez más extremistas de izquierda hayan atacado nuestra red eléctrica y, por lo tanto, puesto en peligro vidas humanas".

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

