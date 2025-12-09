americateve

AP nombra a Shohei Ohtani deportista masculino del año por cuarta vez, igualando récord

PASADENA, California, EE.UU. (AP) — Shohei Ohtani está alcanzando a más leyendas.

El jugador de los Dodgers de Los Ángeles Shohei Ohtani se ríe con su traductor durante una entrevista con The Associated Press en Pasadena, California, el miércoles 26 de noviembre de 2025. (AP Foto/Jae C. Hong)
El superastro del béisbol termina 2025 ganando el premio al Deportista Masculino del Año de The Associated Press por cuarta vez, empatando con Lance Armstrong, LeBron James y Tiger Woods como los más galardonados entre los hombres.

"Recibir este premio varias veces es algo realmente especial", dijo Ohtani en japonés en una entrevista exclusiva con la AP.

Ohtani recibió 29 de 47 votos en la votación entre periodistas deportivos de la AP y sus miembros después de que su dominio en dos facetas del beisbol culminara en un título repetido de la Serie Mundial para sus Dodgers de Los Ángeles, ofreciendo quizás la actuación individual más grande en un solo juego en la historia del deporte. Anteriormente ganó el premio en 2024, su primera temporada con los Dodgers, y en 2023 y 2021, cuando estaba con los Angelinos de Los Ángeles.

El galardón de la AP se otorga desde 1931. La destacada deportista multideportiva Babe Didrikson Zaharias ganó seis veces durante las décadas de 1930, 40 y 50, la mayor cantidad por un hombre o una mujer.

La última victoria del ultracompetitivo Ohtani rompió un empate con Michael Jordan, a quien, junto con Woods, siguió mientras crecía en Japón.

"El año pasado dije que quería ganar este premio nuevamente, y trabajaré duro para poder ganarlo nuevamente el próximo año también", expresó.

El saltador de pértiga sueco-estadounidense Armand Duplantis, quien ganó su tercer título mundial consecutivo y ha establecido el récord mundial 14 veces, incluidas cuatro veces en 2025, fue segundo con cinco votos en la votación anunciada el martes. Carlos Alcaraz, el tenista mejor clasificado del mundo que ganó títulos en Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, fue tercero con cuatro.

El premio a la Deportista Femenina del Año de la AP se anunciará el miércoles.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

