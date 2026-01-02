AP Fotos: Celebraciones de Año Nuevo y más imágenes de la semana en América Latina y el Caribe

Gente en toda Latinoamérica celebró el Año Nuevo durante una semana en que los inmigrantes guatemaltecos fueron deportados a sus países de origen y los científicos en México estudiaron el volcán Popocatépetl. ___ Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 26 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026 ___ Las imágenes fueron seleccionadas por el editor de fotografía de The Associated Press Jon Orbach en Ciudad de México. ___ Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images blog de AP Images: http://apimagesblog.com