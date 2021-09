AP EXPLICA: Por qué Instagram suspendió servicio para niños

Probablemente no es casualidad que este jueves, una comisión del Congreso sostendrá una audiencia para examinar los “efectos tóxicos” de Facebook e Instagram en los jóvenes. Será la más reciente en una serie de interpelaciones parlamentarias sobre denuncias de que las grandes compañías tecnológicas están ocultando los efectos nocivos que sus productos están teniendo en los chicos.

ENTONCES, ¿QUEDA DESCARTADO EL INSTAGRAM PARA NIÑOS?

Facebook no ha dicho que el proyecto ha quedado cancelado. De hecho Adam Mosseri, el director de Instagram, declaró el lunes en un blog que la compañía usará este lapso “para consultar con padres, expertos y reguladores y para demostrar el valor y la necesidad de este producto”.

Traducción: Facebook ahora mejorará su campaña publicitaria para resaltar los “beneficios” de Instagram en los niños, esperando que la amaine la controversia.

Hay que recordar que Facebook ya antes, en julio, había dicho que consultaría con padres, expertos y autoridades cuando introdujo salvaguardas para adolescentes en Instagram. De hecho la compañía ha estado “consultando” con expertos y otros sobre otro producto dirigido a los niños: Messenger Kids, un app que lanzó a fines del 2017.

“Los críticos de Instagram Kids dirán que ésta es una admisión de que el proyecto fue una mala idea, pero ese no es el caso”, escribió Mosseri.

¿QUIÉNES SON LOS EXPERTOS CON LOS QUE FACEBOOK ESTÁ CONSULTANDO?

Cuatro años atrás, Facebook anunció que había convocado a un grupo de expertos en psicología infantil, seguridad en internet y medios infantiles para “que compartan con nosotros su experiencia, sus investigaciones y sus consejos”. Entre ellos hay algunos grupos activistas conocidos, y otros no tan conocidos, como Family Online Safety Institute, Digital Wellness Lab, MediaSmarts, Project Rockit y el Cyberbullying Research Center.

Todas esas agrupaciones reciben al menos parte de su financiamiento de Facebook, según sus propios websites. No están incluidos grupos más conocidos — y los más enérgicos críticos de Facebook en este tema — como Common Sense Media y Fairplay (antes conocido como Campaign for Commercial-Free Childhood).

Los críticos reconocen que los grupos que asesoran a Facebook tienen buenas intenciones, pero aseguran que su influencia ha sido mínima.

“Facebook ha demostrado una y otra vez que no es capaz de regularse o asesorarse con la más mínima integridad”, afirmó Kyle Taylor, director de Real Facebook Oversight Board, un grupo que ha sido crítico hacia esa red social.

“El hecho de que Facebook está financiando esas investigaciones es sumamente problemático, e impide el proceso directo y abierto necesario para que haya un cambio verdadero”, agregó.

Cuando Facebook pide opiniones sobre sus proyectos, añade Taylor, “siempre se asegura de que haya bastantes expertos que tienen un interés financiero o que nunca criticarán los temas más controversiales de Facebook, como sus algoritmos o sus márgenes de ganancia”.

¿PODRÍA FACEBOOK OLVIDARSE DEL TODO DEL INSTAGRAM PARA NIÑOS?

Josh Golin, director ejecutivo de Fairplay, cree que la idea de un Instagram para niños ha muerto. Al decir que ha hecho una “pausa”, sostiene Golin, Facebook está tratando de barrer el asunto bajo la alfombra y esperar a que nadie se dé cuenta.

Reconoce que su grupo, junto con los demás, fracasaron en su intento de hacer que Facebook cancele su app de mensajes infantiles, pero insiste en que Instagram para niños es diferente.

“Instagram es una plataforma mucho peor para los niños” comparado con Messenger, indicó, en base a estudios internos del mismo Facebook y “cuantiosas evidencias” en ese sentido. Señala que también la sociedad ha cambiado mucho con respecto a 2017 y 2018, cuando las quejas sobre los efectos nocivos de las plataformas sociales apenas comenzaban. Hoy en día, la animosidad es mucho mayor y está más organizada. Por otra parte, señala que en ese caso hubo cierta inercia corporativa.

“En el caso de Messenger Kids, el descontento no empezó sino después de que el producto salió al mercado”, expresó Golin.

“Es mucho más fácil echarse para atrás cuando el producto no ha salido, que sacar un producto que ya ha salido”, añadió.

¿QUÉ ESTÁ OCURRIENDO CON OTRAS PLATAFORMAS?

Facebook, por supuesto, no es la única compañía tecnológica cuyos productos han provocado denuncias de que dañan a los niños. Ante dichas, denuncias, las corporaciones suelen reaccionar lanzando servicios exclusivamente para menores. Por ejemplo cuando TikTok fue denunciado por violar normas que protegen la privacidad de los menores, la compañía creó un servicio limitado para los menores de 13 años en que no pueden colocar videos, comentar los videos de otros o enviar mensajes a otros. Pero como ocurre con cualquier otra plataforma, un menor puede burlar las protecciones simplemente colocando una fecha de nacimiento falsa.

YouTube tiene una versión para niños también. Legisladores la tildaron de “basural de contenido insípido y consumista”, al anunciar una investigación al respecto.

La corresponsal de AP Tali Arbel contribuyó con este reportaje.