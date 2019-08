Anuncio de la Fed causa cierta decepción

Tras el anuncio, el promedio industrial Dow Jones cerró con baja de 333 unidades (1,2%). El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó de 2,06% a 2,01%.

El recorte de la tasa referencial _usada para préstamos de particulares y corporaciones_ fue de un cuarto de punto, a una franja de entre 2% y 2,25%. Es la primera vez que la institución reduce las tasas de interés desde diciembre de 2008, cuando Estados Unidos se encontraba en medio de la Gran Recesión y el banco bajó la tasa a casi cero y la mantuvo allí hasta 2015. Hoy en día la economía está mucho mejor, si bien hay riesgos en torno a la expansión económica más dilatada de la historia estadounidense.

Sin embargo, Powell enfatizó que la Fed está inquieta por las posibles consecuencias de las guerras comerciales de Trump y por la debilidad de las economías extranjeras. "El débil crecimiento global y las tensiones comerciales están afectando a la economía estadounidense", declaró.

Añadió que el escaso crecimiento en algunos sectores de la economía estadounidense como la manufactura, aunado a la una inflación persistentemente baja, justifican "la reducción de las tasas de interés ahora como medida de precaución".

Aun así no pudo aclarar si, cuándo o por cuánto tiempo el banco central reduciría las tasas nuevamente.

"No es el principio de una larga serie de recortes", expresó. "No dije que iba a ser solo una ni nada parecido. Si le ponen atención a los ciclos de reducción de tasas verán que suelen extenderse por mucho tiempo y el comité no ve eso, no ve que estemos en esas circunstancias ahora. Eso se hace cuando hay una verdadera debilidad económica".

A los analistas no les sorprendió que los inversionistas hayan quedado decepcionados.

"Powell parecía muy renuente a indicar que habría más reducciones de las tasas de interés y solo lo hizo cuando se le preguntó si esta sería la única vez", comentó Eric Winograd, economista de Alliance Bernstein. "Aun así, enfatizó que cualquier reducción futura sería parte de un ciclo abreviado".

Trump, quien ha criticado a la Fed por no reducir las tasas de interés agresivamente, expresó su irritación.

"Lo que el mercado bursátil quería escuchar de Jay Powell y de la Reserva Federal era un inicio de un ciclo largo y agresivo de reducciones de tasas de interés para equipararnos con China, la Unión Europea y otros países del mundo y como siempre Powell nos decepcionó", tuiteó Trump.

Aparte de la reducción de las tasas, el banco central anunció que dejará de reducir su enorme portafolio de bonos en agosto, dos meses antes de lo planeado, una medida diseñada para contrarrestar cualquier presión alcista sobre las tasas de créditos a largo plazo. La Fed había adquirido grandes cantidades de bonos del Tesoro e hipotecarios luego de la crisis financiera, a fin de abatir las tasas pero gradualmente fue reduciendo su balance a medida que la economía se fortalecía.

