Anuncian reanudación del béisbol en Venezuela tras ataque de EEUU y captura de Maduro

Los choques programados entre el 3 y 6 de enero fueron suspendidos después que Estados Unidos lanzó en la madrugada del sábado un ataque contra el país sudamericano.

La Junta Directiva de la LVBP informó en un comunicado que el próximo 7 de enero se reanudará el Round Robin correspondiente a la temporada 2025-2026.

Los equipos participantes “darán a conocer oportunamente la reestructuración del calendario de juegos, con el objetivo de garantizar el desarrollo de la competición”, resaltó el escrito.

La suspensión interrumpió el desarrollo de la postemporada en Venezuela y ocurre semanas después de que la Confederación de Béisbol del Caribe decidió retirarle al país la sede de la Serie del Caribe, trasladándola al estado mexicano de Jalisco.

El Round Robin, que se disputa bajo la modalidad de todos contra todos, lo disputan cinco de los ocho equipos que integran la liga: Cardenales de Lara, Águilas de Zulia, Caribes de Anzoátegui, Navegantes del Magallanes y Bravos de Margarita.

En la primera jornada, disputada el viernes pasado, Águilas doblegó 4-3 a los Navegantes, mientras que Cardenales superó 6-5 a Caribes. Bravos tuvo la jornada libre.

FUENTE: AP