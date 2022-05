Anuel AA tendrá una bebé: mujer lo confirmó con contundente prueba de paternidad prenatal

Parece que al ex de Karol G se le terminó la fiestecita con Yailin La Más Viral porque resulta y acontece que una mujer afirma que él es el padre de su hija.... y lo dice con prueba de paternidad pre-natal de por medio... ¿Lo perdonará su novia de 19 años de edad?

En Univision y en El Gordo y la Flaca han reportado que Anuel AA, el ex novio de Karol G será papá. Pero la cigüeña no lo visitó con su amada Yailin La Más Viral, no. El reguetonero, al parecer, dejó embarazada a una mujer en Houston, quien dice confirmar la noticia porque además tiene en su poder una prueba de paternidad pre-natal.