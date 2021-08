Karol G llora al cantar musica dedicada a su ex

La cantante colombiana, Karol G, parece no haber podido superar su ruptura con Anuel AA. Ambos formaron una de las parejas mas queridas dentro del genero urbano y durante 3 anos no dejaron de derrochar amor en las redes sociales. Pero el pasado mes de abril, rompieron y aunque parece que quedaron como amigos y se las visto nuevamente juntos, la relación amorosa no se retomo...=